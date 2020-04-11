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Samstag, 11.04.2020 - 00:00
3 min

Angespannte Bereitschaft im Wormser Klinikum

Noch ist die Lage im Krankenhaus auf der Herrnsheimer Höhe ruhig, Klinikseelsorger Pater Ralf verspürt vermehrt Gesprächsbedarf

Von Susanne Müller
Das Klinikum ist für jegliche Besucher gesperrt, es werden zudem keine medizinisch nicht zwingend notwendigen Operationen mehr durchgeführt. Foto: Klinikum

Das Klinikum ist für jegliche Besucher gesperrt, es werden zudem keine medizinisch nicht zwingend notwendigen Operationen mehr durchgeführt. (Foto: Klinikum)

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