Angriff auf Gebäude von Zeitung „nd“ - Polizei ermittelt

Berlin - Nach einem Angriff auf das Gebäude, in dem die linke Tageszeitung „nd“ sitzt, ermittelt die Berliner Polizei wegen Körperverletzung. Es werde nach zwei Menschen gesucht, sagte ein Sprecher.

Ob die Tat einen politischen Hintergrund habe, sei noch unklar. In einem Tweet der Zeitung hieß es: „Mehrere Personen versuchten gerade das Gebäude gewaltsam zu betreten, warfen mit Bierflaschen und griffen eine Person tätlich an. Die Polizei vermutet einen rechtsradikalen Hintergrund.“ Nach Angaben von Rouzbeh Taheri, Verlagsleiter und geschäftsführender Vorstand der neuen nd.Genossenschaft, haben zwei unbekannte Täter versucht, in das Gebäude zu gelangen. Daran seien sie gehindert worden. Sie hätten gegen die Tür im Foyer getreten. Es seien Worte wie „Lügenpresse“ gefallen. „Es ist aber niemand verletzt worden. Es gab nur Sachschaden“, sagte Taheri der Deutschen Presse-Agentur.

