Angriff auf Polizisten: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Trier (dpa) - . Nach einem Angriff auf Polizisten in Trier mit fünf verletzten Beamten sucht die Polizei weiter nach den Tatverdächtigen. Im Fokus steht eine Gruppe von rund 40 Angreifern, die in der Nacht zum Freitag auf die Polizistinnen und Polizisten losgegangen sein soll. „Wir appellieren an Zeugen, uns ihre Fotos und Videos zur Verfügung zu stellen“, sagte der Sprecher der Trierer Polizei, Uwe Konz. Die Polizei schaltete ein Hinweisportal, auf dem man Material hochladen kann. Erste Hinweise und auch private Videoaufzeichnungen seien bereits eingegangen, hieß es.