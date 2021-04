Angst vor Astrazeneca? Was Impf-Chef Tobias Gehrig rät

ZUR PERSON

Tobias Gehrig ist Facharzt für Anästhesiologie und Arbeitsmedizin. Normalerweise arbeitet er am Zentrum für Akute und Postakute Intensivmedizin an den Kreiskliniken. Dort kümmert Gehrig sich um die Weiterversorgung von kritisch chronisch kranken Patienten anderer Kliniken.



Seit der Landkreis im Dezember 2020 die beiden Impfzentren in Reinheim und in Pfungstadt eingerichtet und im Februar in Betrieb genommen hat, ist er dort als Ärztlicher Leiter tätig. (jah)