Anklage mit schweren Vorwürfen gegen Kevin Spacey

Dem Oscar-Gewinner („American Beauty“, „Die üblichen Verdächtigen“) werden in zwölf Fällen teils schwere sexuelle Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Spacey („House of Cards“) streitet die Vorwürfe in vollem Umfang ab und will den auf vier Wochen angesetzten Prozess dazu nutzen, seinen Namen reinzuwaschen. Sollte er jedoch schuldig gesprochen werden, könnte ihm eine Haftstrafe drohen.