Anna Juliana Jaenner ist schwanger

Berlin (dpa) - . Die österreichische Schauspielerin Anna Juliana Jaenner („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) erwartet ihr erstes Kind. „16 weeks - und ich kann es manchmal immer noch nicht glauben“, schrieb die 34-Jährige am Montag auf Instagram. Dazu teilte Jaenner ein Foto, auf dem sie lächelnd ein Ultraschallbild in der Hand hält. Außerdem postete sie ein Video von einer Untersuchung, in dem auch der Herzschlag des Babys zu hören ist.