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Dienstag, 04.08.2020 - 03:00
2 min

Anspielen gegen den Corona-Blues in Eppstein

Die über die vergangenen Wochen Biergarten-Konzerte vor dem Stadtbahnhof kommen bei Künstlern und Publikum gut an.

Von Hendrik Jung
April King und Matthias Baumgardt freuen sich, dass sie wie hier vor dem Stadtbahnhof wieder Auftritte haben. Foto: Hendrik Jung

April King und Matthias Baumgardt freuen sich, dass sie wie hier vor dem Stadtbahnhof wieder Auftritte haben. (Foto: Hendrik Jung)

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WEITERE TERMINE
Fest stehen bislang zwei weitere Biergarten-Konzerte: Am 15. August ab 19 Uhr spielt Eamonn Mc Cormack aus Irland Bluesrock. Am 22. August ab 19 Uhr präsentiert die Band Nid de Poule Worldmusik. Bei Regen werden die Veranstaltungen verlegt. Hinweise hierzu gibt es am jeweiligen Nachmittag auf der Internet-Seite der Wunderbar.

Anmeldungen sind erforderlich unter 06198-585506 oder per E-Mail an mail@wunderbar-weitewelt.de. (rik)
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