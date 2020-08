Anspielen gegen den Corona-Blues in Eppstein

WEITERE TERMINE

Fest stehen bislang zwei weitere Biergarten-Konzerte: Am 15. August ab 19 Uhr spielt Eamonn Mc Cormack aus Irland Bluesrock. Am 22. August ab 19 Uhr präsentiert die Band Nid de Poule Worldmusik. Bei Regen werden die Veranstaltungen verlegt. Hinweise hierzu gibt es am jeweiligen Nachmittag auf der Internet-Seite der Wunderbar.



Anmeldungen sind erforderlich unter 06198-585506 oder per E-Mail an mail@wunderbar-weitewelt.de. (rik)