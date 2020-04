Ansturm auf Alsbach-Hähnleiner Kompostierungsanlage

Während Gartenbesitzer ihren Grünschnitt in den Kompostierungsanlagen des Kreises abliefern können, nutzen die Kreisbewohner für die Entsorgung ihrer Bioabfälle zusätzlich die grünen Tonnen, deren Inhalte ebenfalls auf die Anlage gebracht werden. Sie betrachtet Wolfgang Pertl, der Leiter der Kompostierung, mit kritischen Augen, weil immer mehr Kunststoffmaterial in die Tonnen gelangt und ausgesondert werden muss. Auch biologisch abbaubarer Kunststoff kann nicht in der Anlage abgebaut werden. Bioabfall sollte zur Vorsortierung in Papier eingepackt werden statt in Plastik. (steh)