Ansturm auf Baumärkte in Corona-Krise

Albrecht Hornbach erwartet Minus

Zu Wochenbeginn sei im Bretzenheimer Hornbach „extrem viel“ los gewesen, sagt Marktmanager Tim Schnoor. Inzwischen kämen jedoch weniger Kunden. Auch eine Konzernsprecherin sagte der dpa, es gebe deutschlandweit aktuell einen „hohen Andrang“ in den Märkten in der Folge von Frühlingswetter und Corona-Krise.



Mit Blick auf die mögliche Dauer der öffentlichen Einschränkungen könnte nach Einschätzung von Albrecht Hornbach das gute vergangene Geschäftsjahr der Baumarktkette zunichte gemacht werden. In einer Mitteilung zur Umsatzentwicklung vom Freitag bezeichnet es der Aufsichtsratschef als „bitter“, dass „der Erfolg des zurückliegenden Geschäftsjahres in der sich stündlich ändernden Nachrichtenlage zur Coronakrise verpufft“.