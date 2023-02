Anthony Hopkins und Glen Powell planen Thriller-Remake

Vorlage ist der argentinische Kriminalfilm „4x4“ des Regie-Duos Gastón Duprat und Mariano Cohn („Der beste Film aller Zeiten“, „Der Nobelpreisträger“). Darin bricht ein Dieb in einen teuren SUV-Wagen ein, der für ihn zur Falle wird. Türen und Fenster schließen sich, er ist gefangen. Der mysteriöse Besitzer will sich an dem Ganoven rächen und nimmt das Recht in die eigene Hand.