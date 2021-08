Anthony Hopkins: Was ihm inneren Frieden gibt

Anthony Hopkins erhielt seinen ersten Oscar für die Rolle des Hannibal Lecter in «Das Schweigen der Lämmer». Foto: Alexandre Meneghini/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Alexandre Meneghini/AP/dpa)

Augsburg - Schauspieler Anthony Hopkins hat nach eigenen Worten «einen sehr zufriedenen, friedlichen Punkt» im Leben erreicht.

«Früher dachte ich, ich wüsste alles besser - jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Das gibt mir inneren Frieden», sagte der 83 Jahre alte britische Schauspieler der «Augsburger Allgemeinen».

«Ich bin mir meiner Sterblichkeit bewusst. Eines Tages ist alles vorbei. Ich hoffe aber, dass ich noch viele Jahre vor mir habe. Meine Arbeit hält mich am Leben. Ich liebe das Leben und genieße jeden Tag», sagte er weiter. Selbst im Lockdown habe dies gegolten: «Ich gab mir Mühe, das Beste daraus zu machen. Ich spielte Klavier, las, malte.»

Am Donnerstag (26. August) kommt Hopkins mit dem Demenz-Drama «The Father» in die deutschen Kinos. Im April hatte er für die Rolle seinen zweiten Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Die erste Auszeichnung hatte er 1992 für die Verkörperung des Serienmörders Hannibal Lecter in das «Schweigen der Lämmer» eingeheimst.

