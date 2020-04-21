Dienstag, 21.04.2020 - 05:00
3 min
Antikörpertest der Kreisklinik wichtig im Kampf gegen Corona
Von Jörg Monzheimer
Lokalredakteur Groß-Gerau Echo, Ried Echo
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AUCH DAS WETTER SPIELT EINE ROLLE
Nach Beobachtungen der Groß-Gerauer Klinik-Chefin Erika Raab spielt auch da Wetter eine Rolle bei der Entwicklung der Fallzahlen. Nach dem ersten richtig schönen Frühlingstag am 6. April hätten sich zehn Tage später höhere Fallzahlen eingestellt. Für das Osterwochenende rechnet sie mit ähnlichen Auswirkungen. Die Anmeldungen zur Fiebersprechstunde lägen schon höher als zuletzt. (mzh)
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