Apache 207 im Höhenflug - Neues Album auf Platz eins

Baden-Baden (dpa) - . Der Höhenflug von Rapper Apache 207 hält an. Mit seinem neuen Album „Gartenstadt“ übernimmt der 25 Jahre alte Musiker direkt die Spitze der deutschen Album-Charts, wie GfK Entertainment berichtete. Der Titel „Gartenstadt“ bezieht sich auf den Stadtteil von Ludwigshafen, in dem der in Mannheim geborene Rapper aufwuchs. In den Single-Charts gibt es geradezu ein Apache-Feuerwerk mit gleich vier Titeln unter den Top Fünf.