Äppelblütefest im Live-Stream

Solche Bilder wird es in diesem Jahr in Naurod nicht geben.

WIESBADEN - An diesem Wochenende würde eigentlich das erste große Wiesbadener Straßenfest stattfinden - doch auch das Äppelblütefest in Naurod musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Viele Nauroder Vereine, die das Äppelblütefest jedes Jahr ehrenamtlich organisieren, finanzieren durch die Einnahmen ihre Jugendarbeit, kulturelle und sportliche Veranstaltungen.

Da das Fest in seiner gewohnten Form nicht stattfinden kann und so wichtige Einnahmen für die Vereine wegfallen, haben sich die Verantwortlichen der Nauroder Äppel Guerilla der Sache angenommen. Geplant ist ein Live-Stream am Freitagabend, 8. Mai, ab 20 Uhr mit den DJs Jay'n'Jo, die auch auf dem nun abgesagten Äppelblütefest aufgetreten wären. "Guerilla Lounge im Netz" nennt sich das Spektakel und soll die Nauroder Vereine mit dem Verkauf von Gutscheinen unterstützen. Die Gutscheine können im kommenden Jahr beim Äppelblütefest 2021 an den Vereinsständen eingelöst werden.

Live-Stream über Twitch

Auf der Website der Äppel Guerilla unter www.aeppel-guerilla.de startet am Freitagabend nicht nur den Live-Stream auf der Streaming-Plattform Twitch, sondern auch Bilder und Videos der vergangen Fest-Jahre werden gezeigt. "Nehmt euch einen Drink und klinkt euch ein" heißt es dazu auf der Website.