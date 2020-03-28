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Samstag, 28.03.2020 - 19:41
4 min

Appell einer Risikopatientin: „Denkt an gefährdete Menschen"

Laura ist 29 Jahre. Obwohl es heißt, dass junge Menschen das Coronavirus gut wegstecken, ist die Mainzerin eine Risikopatientin. Denn sie hat Krebs. Das Virus könnte sie töten.

Nadine Peter: Digitalreporterin
Von Nadine Peter
Digitalreporterin
Laura hat seit zwei Jahren Krebs. Für sie ist das Coronavirus besonders gefährlich. Laura E.

Laura hat seit zwei Jahren Krebs. Für sie ist das Coronavirus besonders gefährlich. (Laura E.)

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