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Mittwoch, 08.04.2020 - 03:00
4 min

Arbeitsagentur arbeitet auf Hochtouren

In Corona-Zeiten ist die Belastung der Mitarbeiter in der Arbeitsagentur Lampertheim hoch. Leiter Peter Schmiedel berichtet aber auch über Dankbarkeit seitens der Kunden.

Rund zwei Dutzend Mitarbeiter sind in normalen Zeiten in der Lampertheimer Geschäftsstelle tätig. Aktuell sind auch einige von ihnen im Homeoffice. Foto:Thorsten Gutschalk

Rund zwei Dutzend Mitarbeiter sind in normalen Zeiten in der Lampertheimer Geschäftsstelle tätig. Aktuell sind auch einige von ihnen im Homeoffice. (Foto:Thorsten Gutschalk)

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ZUR PERSON
Peter Schmiedel ist 1968 in Freiburg geboren und in Titisee-Neustadt aufgewachsen. Aktuell lebt er in Mannheim. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Für die Bundesagentur ist er seit 1990 tätig und hat unter anderem in Freiburg, Stuttgart, Heidelberg und Ludwigshafen gearbeitet. Seit 2016 ist er Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Lampertheim. (aheu)
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