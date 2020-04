Arbeitsagentur arbeitet auf Hochtouren

ZUR PERSON

Peter Schmiedel ist 1968 in Freiburg geboren und in Titisee-Neustadt aufgewachsen. Aktuell lebt er in Mannheim. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Für die Bundesagentur ist er seit 1990 tätig und hat unter anderem in Freiburg, Stuttgart, Heidelberg und Ludwigshafen gearbeitet. Seit 2016 ist er Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Lampertheim. (aheu)