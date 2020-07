Arbeitslose in Deutschland und der Region

Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in den Kreisen in Deutschland? Unsere interaktiven Grafiken zeigen es: stets aktuell und übersichtlich. (Grafik: 23degrees)

REGION. - Wie viele Menschen sind in meiner Region, meinem Kreis oder meiner Stadt arbeitslos? Wie groß ist die Quote gerechnet auf die jeweilige Gesamt-Bevölkerung? Wie haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vormonat verändert? Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht einmal pro Monat die aktuelle Arbeitslosen-Statistik für Deutschland? Die Zahlen sind ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Lage des Landes. Die beiden folgenden interaktiven Grafiken arbeiten mit der offiziellen Datengrundlage der Bundesagentur für die Arbeit und werden jeden Monat automatisch aktualisiert.

Und so funktioniert es: Die erste Grafik zeigt die aktuelle Arbeitslosenquote in Deutschland, die zweite visualisiert die Veränderung zum Vormonat. In beiden Grafiken haben Sie die Möglichkeit über die Zeitleiste andere Monate in der Vergangenheit auszuwählen. Außerdem steht eine Suchfunktion zur Verfügung für einzelne Kreise. Nutzen Sie diese (oder klicken auf den jeweiligen Kreis auf der Karte) öffnet sich für den gewählten Kreis ein Fenster mit weiteren Detail-Informationen.







Definition von "arbeitslos" Laut Bundesagentur für Arbeit sei die Grundlage für die Arbeitslosenstatistik die Definition der Arbeitslosigkeit im Sozialgesetzbuch: "In einer ersten Annäherung an den Wortlaut ist arbeitslos, wer keine bezahlte Arbeit hat. Allerdings gelten nicht alle erwachsenen Menschen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen, als arbeitslos. So werden z.B. Schüler und Studenten, Frauen und Männer, die sich der Erziehung ihrer Kinder widmen, sowie Rentner und Pensionäre nicht als Arbeitslose angesehen. Von Arbeitslosigkeit spricht man umgangssprachlich erst dann, wenn sie unfreiwillig ist und die betroffenen Personen entsprechend bereit sind, Arbeit aufzunehmen bzw. ihre Arbeitskraft anbieten." Alle weiteren Informationen finden Sie hier!







Die Aufbereitung und Visualisierung der Daten erfolgt durch die Daten-Spezialisten der Firma 23degrees.