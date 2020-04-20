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Montag, 20.04.2020 - 03:00
3 min

Ärger in Lorsch über unseriöse Geschäftemacher

Sicherheit für Patienten und Personal geht im Lorscher Fachpflegezentrum trotz explodierender Preise für Masken und Kittel vor.

Von Hans-Jürgen Brunnengräber
Das Fachpflegzentrum Bergstraße in Lorsch ist seit März für Besucher geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vor Dienstantritt per Fiebermessung auf erste Anzeichen einer Infektion überprüft. Foto: Hans-Jürgen Brunnengräber

Das Fachpflegzentrum Bergstraße in Lorsch ist seit März für Besucher geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vor Dienstantritt per Fiebermessung auf erste Anzeichen einer Infektion überprüft. (Foto: Hans-Jürgen Brunnengräber)

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EIGENER PANDEMIE-PLAN
Im Fachpflegezentrum Bergstraße gibt es einen eigenen Pandemie-Plan nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Dieser regelt Maßnahmen zur Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter. Zudem wurden Hygiene- und Reinigungsstandards den strengeren Vorgaben für Kliniken angepasst. Das gilt auch für die Ausstattung mit Berufskleidung.

Vor Dienstantritt werden die Mitarbeiter überprüft. Am Personaleingang erfolgt eine Fiebermessung, die anschließend dokumentiert wird. (grä)
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