Montag, 20.04.2020 - 03:00
3 min
Ärger in Lorsch über unseriöse Geschäftemacher
Von Hans-Jürgen Brunnengräber
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EIGENER PANDEMIE-PLAN
Im Fachpflegezentrum Bergstraße gibt es einen eigenen Pandemie-Plan nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Dieser regelt Maßnahmen zur Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter. Zudem wurden Hygiene- und Reinigungsstandards den strengeren Vorgaben für Kliniken angepasst. Das gilt auch für die Ausstattung mit Berufskleidung.
Vor Dienstantritt werden die Mitarbeiter überprüft. Am Personaleingang erfolgt eine Fiebermessung, die anschließend dokumentiert wird. (grä)
Vor Dienstantritt werden die Mitarbeiter überprüft. Am Personaleingang erfolgt eine Fiebermessung, die anschließend dokumentiert wird. (grä)
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