Armbrust-Schütze von Bremerhaven muss in Psychiatrie

Schwer bewaffnet war der Deutsch-Türke nach Auffassung des Gerichts im Mai 2022 zunächst nicht mit einer Tötungsabsicht in die Schule gekommen. Ziel sei ein „Suicide by cop“ gewesen, also ein Todesschuss aus der Waffe eines Polizisten gewesen. Der Angeklagte habe sich vorgestellt, mit dieser Art zu sterben seine Eltern weniger zu belasten. Bewusst habe er „ein Szenario größtmöglichen Schreckens gewählt“, sagte die Richterin. Neben der Armbrust mit angespitzten Stahlpfeilen hatte er auch eine geladene Schreckschusspistole, eine Machete und ein Messer bei sich.