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Freitag, 15.05.2020 - 08:00
2 min

Arztkolumne: Praxisalltag mit Maske

In der Praxis unseres Autors gelten seit Corona andere Regeln. Der Mediziner berichtet, was selbst für ihn noch kurios ist.

Von Bernhard Lenhard
Foto: Sascha Kopp

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Aus der Praxis Autor Dr. Bernhard Lenhard ist Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin. Er berichtet im Wechsel mit der Fachärztin für Kinder und Jugendmedizin Dr. Soraya Seyyedi über aktuelle Fälle.

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