„As Bestas“ gewinnt Goya-Filmpreis

Die Gala der 37. Preisverleihung durch die spanische Filmakademie am Samstagabend in Sevilla war geprägt vom Gedenken an den erst am Vortag im Alter von 91 Jahren gestorbenen Regisseur Carlos Saura („Carmen“). Posthum wurde er mit einem Ehren-Goya ausgezeichnet. Die Bronzebüste des Malers Francisco de Goya wurde Angehörigen überreicht. Saura galt als einer der wichtigsten spanischen Regisseure der vergangenen Jahrzehnte. Viele der ausgezeichneten Künstler und Künstlerinnen bezeichneten Saura in ihren Dankesreden als eines ihrer wichtigsten Vorbilder.