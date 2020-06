Asbachbad in Rüdesheim öffnet am Mittwoch

Jetzt teilen:

RHEINGAU - (bad). Pünktlich zu den angekündigten steigenden Temperaturen wird das Asbachbad am Mittwoch als erstes Freibad im Rheingau in die Saison starten. Wann das Freibad in Hallgarten wieder aufmacht, entscheidet sich am kommenden Mittwoch, wie Uta Bigus, Pressesprecherin der Stadt Oestrich-Winkel mitteilt. Ab Donnerstagnachmittag sei der Termin für die Öffnung auf der Homepage der Stadt www.oestrich-winkel.de zu finden. Eltville peile als Eröffnungstermin Ende Juni an, so Pressesprecherin Andrea Schüller. Das hänge auch von der Technik ab. Die Besucher sollen die drei Badezeiten, die pro Tag eingerichtet werden, online buchen können. Drei Badezeiten gibt es auch in Rüdesheim. Die erste geht von 8 bis 11.30 Uhr, die zweite von 12.30 bis 16.30 Uhr und die dritte von 17.30 bis 20 Uhr. Mittwochs macht das Bad schon um 7 Uhr auf. Die Kasse schließt jeweils eine halbe Stunde vor Ende der Badezeit. Pro Badezeit werden bis zu 250 Badegäste ins Bad gelassen. Im Schwimmbecken sind bis zu 110 Badegäste gleichzeitig möglich. Sie können dort nur schwimmen. Kleinkinderbecken, Rutsche, Sprungturm, Strömungskanal und Startblöcke sind geschlossen, wie Günter Dries, Geschäftsführer der Fremdenverkehrsgesellschaft (FreGe), mitteilt.