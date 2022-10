Attacke in Ludwigshafen: Vermutliche Tatwaffe sichergestellt

Polizisten und Rettungskräfte stehen an einem der Tatorte. Bei einem Messerangriff sind in Ludwigshafen zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

LUDWIGSHAFEN - Der tödliche Messerangriff in Ludwigshafen ist nach Angaben der Polizei vermutlich mit einem großen Küchenmesser ausgeführt worden. Wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten, wurde die mutmaßliche Tatwaffe in dem Drogeriemarkt gefunden, in dem der Verdächtige am Dienstag von der Polizei gestellt und mit mehreren Schüssen verletzt worden war. Der mutmaßliche Angreifer und ein ebenfalls schwer verletztes Opfer seien notoperiert worden und noch nicht vernehmungsfähig.