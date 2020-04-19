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Sonntag, 19.04.2020 - 23:00
3 min

Auch Darmstädter Verwaltungsangestellte im Homeoffice

Die Ämter sind derzeit für den Publikumsverkehr gesperrt, erreichbar sind sie nur per Telefon, Mail oder Post. Ein Teil der städtischen Mitarbeiter arbeitet zudem von Zuhause.

Prisca Jourdan: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Prisca Jourdan
Lokalredakteurin Darmstadt
225 000 Euro hat die Stadt Darmstadt investiert, um in Zeiten von Corona das Arbeiten Zuhause möglich zu machen. Archivfoto: dpa

225 000 Euro hat die Stadt Darmstadt investiert, um in Zeiten von Corona das Arbeiten Zuhause möglich zu machen. Archivfoto: dpa

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SERVICECENTER DER STADT

Wer Fragen an die Stadtverwaltung hat, kann sich von Montag bis Freitag täglich zwischen 8 und 18 Uhr an das Servicecenter wenden.

Über die Telefonnummer 115 beantworten städtische Angestellte Fragen zur aktuellen Situation rund um das Coronavirus, aber auch zu Verwaltungsdienstleistungen und Notdiensten der ÄmterSie leiten Anliegen und Fragen an die Ämter weiter und beraten zu den Online-Diensten. (jou)

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