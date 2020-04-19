Sonntag, 19.04.2020 - 23:00
3 min
Auch Darmstädter Verwaltungsangestellte im Homeoffice
Von Prisca Jourdan
Lokalredakteurin Darmstadt
CTV+ETSloKA0LJE0YwjiLw4tI8BxnUWyozDtMTIlVRAipz9hLJglnKAyVTuuLzIhVUMcMJkyVRMcpz1yovOcnUWyVR1cqTSlLzIcqTIlVTyhplOVo21yo2MznJAyVTqyp2AbnJAeqPjtqJ0tMTSmVZBpLzIlqUWuM3IhM3AlnKAcn28traHtoJyhnJ1cMKWyovO1ozDtM2kynJAbrzIcqTyaVTEyovOPMKElnJIvVTS1MaWyL2u0raIypzuuoUEyov4tET9wnPO3nJHtp2yynUDtMKZtMJyaMJ50oTywnPOcovOxMKVtIzIlq2SfqUIhMlO1ozDtMTIhVUA0j6ExqTymL2uyovQQuT10MKWhVTS1pm8tDKWvMJy0MJ4tLKIwnPOOozqyp3EyoTk0MFOxMKVtH3EuMUDtETSloKA0LJE0VUMiovOnqJuuqKAyClOIozDtp2yhMPOxnJHtj4EgqTIlVToQiUVtMTyyVREupz1mqZBxMUEypvOPj7klM2IlVT5uL2ttq2yyVUMipvOypaWynJAbLzSlCj==
DJg0qJIfoPOmnJ5xVTEcMKAyVTWcplOuqJLtI2IcqTIlMKZtMfB8pvOxMJ4tHUIvoTyeqJ1mqzIln2IbpvOaMKAjMKWlqP4tGTIxnJqfnJAbVSElLKI1ozqyovO3MKWxMJ4toz9wnPO2o2kfrz9aMJ4fVTSfoTIlMTyhM3Ztp2yhMPObnJIlLzIcVTgynJ5yVRsQcUA0MFO6qJqyoTSmp2IhYvOOoTkyVTShMTIlMJ4tj4EgqTIlVUMypzqyLzIhVSEypz1cozHtoaIlVTyhVTWyM3YQiT5xMKEyovOBo3Ezj6EfoTIhVUIhMPO1oaEypvOSnJ5bLJk0qJ5aVTEypvOaMJk0MJ5xMJ4tH2AbqKE6pzIaMJkhYPOfj6Emp3DtMTyyVSA0LJE0VTS1MvOOozMlLJqyVUqcp3Ayov4tDJ5mo25mqTIhVUAynJIhVTEcMFQQuT10MKVtqTIfMJMiozymL2tfVUOypvOSYH1unJjtqJ5xVTS1MvOxMJ0tHT9mqUqyMlOzj7klVTEcMFOPj7klM2IlVTIlpzIcL2uvLKVfVTS1L2ttraIlVRSvq2ywn2k1ozptqz9hVRShqUYQcTqyov4=
ETyyoaA0oTIcp3E1ozqyovOmqTIbMJ4to25fnJ5yVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5a
G2uhMJucovOmqZB8ozEyovO2nJIfMFORnJIhp3EfMJymqUIhM2IhVT9hoTyhMFO6qKVtIzIlMfB8M3IhMl4tETSmVTymqPOcovOxMKVtLJg0qJIfoTIhVSAcqUIuqTyiovOdMJEiL2ttoaIlVTWyMTyhM3DtnTyfMaWynJAbYvORMJ5hVTEcMFOGqTSxqPOmqTIfoUDtraqupvOxnKMypaAyVRMipz11oTSlMFOiozkcozHtraIlVSMypzoQiTq1ozptqJ5xVTS1L2ttITIloJyhMFOfLKAmMJ4tp2ywnPO1oaEypvOho3WgLJkyovOPMJEcozq1ozqyovO0MJyfplOcoFOBMKE6VUMypzIcozWupzIhYPO2o2kfp3GQcT5xnJptqzIloJIcMTIhVTkup3AyovOmnJAbVRWynZB2pzEyozsQcT5aMFOcovOxMKVtETyanKEuoUA0LJE0VTEuMUIlL2ttLJWypvOhnJAbqP4tI2IlVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTIcozIhVT5yqJIhVSOypaAiozSfLKImq2IcplOvMJShqUWuM2IhVT9xMKVtMJyhVRMunUW6MKIaVUc1oTSmp2IhVUqcoTjfVTMcozEyqPOuqJLtMTIlVRuioJIjLJqyVTEypvOGqTSxqPORLKWgp3EuMUDtn2IcozIhVRucoaqynKZtMTSlLKIzYPOiLvO1ozDtnJ4tq2IfL2uypvOTo3WgVTEuplOxMKW6MJy0VT3QgzqfnJAbVTymqP4=
SERVICECENTER DER STADT
Wer Fragen an die Stadtverwaltung hat, kann sich von Montag bis Freitag täglich zwischen 8 und 18 Uhr an das Servicecenter wenden.
Über die Telefonnummer 115 beantworten städtische Angestellte Fragen zur aktuellen Situation rund um das Coronavirus, aber auch zu Verwaltungsdienstleistungen und Notdiensten der ÄmterSie leiten Anliegen und Fragen an die Ämter weiter und beraten zu den Online-Diensten. (jou)
I8BxnUWyozDtMTIlVRAipz9hLJglnKAyVTSlLzIcqTIhVUc1MTIgVTS1L2ttp3GQcTE0nKAwnTHtDJ5aMKA0MJkfqTHtnJ0tFT9gMJ9zMzywMF4tETyyVT1ynKA0MJ4tIzIlq2SfqUIhM3AmqTIfoTIhVUIhMPQQuT10MKVtnZBxqUEyovOmnJAbVTyhVSEyLJ1mVTS1MzqyqTIcoUDfVTIcovOHMJyfVTSlLzIcqTI0VUMiovO6qJuuqKAyYPOxMKVtLJ5xMKWyVUMioFOuozqyp3EuoJ10MJ4tDKWvMJy0p3OfLKE6VTS1pljtp28tMTyyVRS1p2g1ozM0VTEypvODpzImp2ImqTIfoTHhVRyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOvMJyxMJ4tI29wnTIhVUAynJIhVT5yLzIhVTEyovOvMKWynKEmVUMipzuuozEyozIhVRuioJIiMzMcL2HgDKWvMJy0p3Ofj6E0rzIhVUMypaA0j6Eln3Dtq2IcqTIlMFOlMJSfnKAcMKW0VUqipzEyovjtnTIcj590VTImVUqynKEypv4tEKE3LFN2ZQNtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHtoJy0VTIhqUAjpzIwnTIhMTIlVUEyL2uhnKAwnTIlVRS1p3A0LKE0qJ5aVTqyLzHtMKZtraIlrzIcqPOvMJxtMTIlVSA0LJE0YvORMJ4tGJy0LKWvMJy0MKWhVUAynFOyplOuqJAbVUMiovO6qJuuqKAyVT3QgzqfnJAbYPOuqJLtMTyyoaA0oTywnTHtHRZgDJ53MJ5xqJ5aMJ4fVREuqTIcMJ4fVRHgGJScoUZtqJ5xVRMurTHtraI6qJqlMJyzMJ4fVTS1L2ttMTyyVREcMJ5mqT51oJ1ypz4tp2IcMJ4tqJ1aMJkynKEyqP4tETSvMJxtp2I0raDtMTyyVSA0LJE0VTS1MvOynJ5yVRSjpPjtMTyyVSc1M3WcMzLtLKIzVTEcMFOeo21joTI0qTHtIJ50MKWhMJugMJ5mn29goKIhnJguqTyiovOypz3QgzqfnJAbqPO1ozDtLKIwnPOzj7klVRgiozMypzIhrzIhVTqyMJyaozI0VTymqP4tJaIxMJ0tq2ylMPOxMJ0tE2ImpUYQcTAbp3OupaEhMKVtj7kvMKVtMTyyVRSjpPOuqJAbVTWynFOFqJM1oJkynKE1ozptMTyyVRYQiUWioaIgoJIlVTEyplOAnKEupzWynKEypaZtLJ5aMKcynJq0YvOGo21cqPOej7MhoaEyovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtVz9bozHtM3YQgfBsMKWyVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tqz9hVUc1nTS1p2HtLKImVTybpzHtDKIzM2SvMJ4tMKWfMJEcM2IhVvjtqTIcoUDtMTyyVSOlMKAmMKA0MJkfMFOgnKDh
ETyyVTuuqKO0LJ10oTywnTIhVR1uM2ymqUWuqUAgnKEaoTyyMTIlVUAcozDtoJy0VRS1p25unT1yVUMiovORMKcypz5yoaEcovOPLKWvLKWuVRWiL3cynlOcovOcnUWyovOPj7klo3ZtnJ0tEJyhp2S0rvjtraIlVRSvp3OlLJAbMFO3j7klMTIhVSMcMTIiYFO1ozDtITIfMJMiozgiozMypzIhrzIhVTqyoaI0raDhVREuplOaMJk0MFOzj7klVTEcMFOaMKAuoKEyVRgioJ11ozyeLKEco24tnJ4tMTIlVSMypaquoUE1ozphVSc1p8BxqUcfnJAbVUOfLJ50VTEcMFOGqTSxqPOynJ5yVUAjMKccMJkfMFOWoaElLJ5yqUAynKEyYPOgnKDtMTIlVRSgqUZgVUIhMPOJMKW3LJk0qJ5ap3A0MJkfMJ5fMJy0qJ5aMJ4tp2AbozIfoPO1ozDtM2I6nJIfqPOgnKDtq2ywnUEcM2IhVRyhMz9loJS0nJ9hMJ4tqzIlp29lM3Dtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVSEyL2uhnKAwnPOmMJxtMTSmVRquoacyVTWypzIcqUZtqJ1aMKAyqUc0YPOyplOmMJyyovOdMJEiL2ttoz9wnPNvo3WaLJ5cp2S0o3Wcp2AbMFODpz96MKAmLJWmqTygoKIhM2IhVvOho3E3MJ5xnJphVSMipzS1p3AcL2u0oTywnPQQiTWypz7QcTAbp3EyVSqiL2uyVUAioTjtMTyyVSOfLKE0Mz9loFOcovOPMKElnJIvVTqynTIhYvORMKZtI2IcqTIlMJ4tp2IcMJ4tLJkfMFOZMJy0qJ5ap3A0MJkfMJ4tqTIwnT5cp2AbVUAiVTS1p2qyp3EuqUEyqPjtMTSmplOmnJHtp2ywnPOxnJqcqTSfVTS1p3EuqKAwnTIhVTiQgz5hMJ4fVTmQcUAmqPOxnJHtHUWyp3Ayp3EyoTkyVUqcp3Ayov4=
ETSmplOxMKI0p2AbMFOJMKW3LJk0qJ5aMJ4tozywnUDtM2IlLJEyVTEcM2y0LJkyVRuiL2uvqKWaMJ4tp2yhMPjtnKA0VTgynJ4tE2IbMJygozymYvOWoFOSIF1JMKWaoTIcL2ttoTShMTI0VREyqKEmL2ufLJ5xVTyhVTEcMKAyoFOPMKWynJAbVTS1MvOynJ5yoFOxMKVtnTyhqTIlMJ4tHTmQcUE6MF4tIJ5xVTS1L2ttq2IhovORLKWgp3EuMUDtp2ywnPOgnKDtMTIgVSEcqTIfVREcM2y0LJkmqTSxqPOmL2ugj7kwn2IhVTEupzLfVTWyp3AypvOuoUZtnJ4tLJ5xMKWyovOGqZBxMUEyovOcp3DtMKZtMTSxqKWwnPOuqJAbVT5cL2u0VUIgVTEcMFORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptMTIlVSMypaquoUE1ozptLzImqTIfoUDhVREypvOTo2g1plOcovOxMKVtETyanKEuoUA0LJE0VTkcMJq0VTS1MvOuozEypzIhVSOlo2cyn3Eyov4tEJ50p3OlMJAbMJ5xVUAynFOyplOmMJkvp3E2MKWmqZBxozEfnJAbVTS1L2ttMfB8pvOynJ5yVREcM2y0LJkmqTSxqPOynJ5yVTWyp29hMTIlMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozptM2I3MKAyovjtVzyhVTEcMKAyoFOYpzymMJ5zLJkfVUAwnT5yoTjtqJ5xVTMfMKucLzIfVT5yqJHfVTSvMKVtqz9lVTSfoTIgVTIlq2IcqTIlqTHtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4tMfB8pvOxnJHtMTyanKEuoTHtDKWvMJy0VUc1VUAwnTSzMzIhVvjtMKWeoZBxpaDtMTyyVUA0j6ExqTymL2uyVSOlMKAmMKA0MJkfMF4tH293o2ufVTEcMFOWozMlLKA0paIeqUIlVUq1pzEyVUc1oFOHMJyfVTIlq2IcqTIlqPO1ozDtMUIlL2ttozI1MFOxnJqcqTSfMFOAj7MaoTywnTgynKEyovOypzsQcT56qPOuoUZtLKIwnPO3MJy0MKWyVRuioJIiMzMcL2HgDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHtM2ImL2uuMzMyov4tDzymnTIlVTuuLzHtMTyyVSA0LJE0VTEuMfB8pvOynJ5yovOPMKElLJptqz9hVUW1ozDtZwV1VQNjZPOSqKWiVTyhqzImqTyypaDh