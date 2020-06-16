Panorama

Aus aller Welt

mehr aus Aus aller Welt
plus
Dienstag, 16.06.2020 - 02:10
3 min

Auch der Kreis Bad Kreuznach profitiert vom Konjunkturpaket

Durch die Corona-Krisen drohen kommunalen Haushalten Millionenlöcher. Um gegenzusteuern, hat die Bundesregierung ein Milliardenprogramm aufgelegt. Das Geld fließt auch an die Nahe.

Stephen Weber: Lokalredakteur Bad Kreuznach
Von Stephen Weber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
Alleine fünf Millionen Euro soll der Kreis Bad Kreuznach künftig jährlich sparen, weil der Bund 75 Prozent der Kosten der Unterkunft als Teil der Hartz-4-Leistungen übernimmt. Foto: dpa

Alleine fünf Millionen Euro soll der Kreis Bad Kreuznach künftig jährlich sparen, weil der Bund 75 Prozent der Kosten der Unterkunft als Teil der Hartz-4-Leistungen übernimmt. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

F1WSFIZtDxSRVRgFEIInGxSQFPNgVRMlLJ56VRcip2IzVSA0pzS1j58fVTEcMFOPoTS1pTS1p2HtMJyhMKZtD1AIYIOioTy0nJgypaZfVUOzoTIaqTHtoJy0VUAynJ5ypvOgLKWenJqyovOPnJIlrzIfqUWbMKEipzyeVUA0MKEmVUc1VUAuM2IhBvQvtW5UMJkxVTymqPOaMJyfVUqcMFOynJ4tDz9wnlO1ozDtp2AbMKHtq2yyVTIcovOFMJth4bPpVR51ovOmnJ5xVTEcMFOFj6E1oJkcL2ueMJy0MJ4tMTIlVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlOvMJguoz50oTywnPOeMJyhVSA0pzIcL2uyoUciolOzj7klVSqcoTE0nJIlMFjtqUWiqUcxMJ0tLJWypvOmo2kfMJ4tMTyyVSAuL2uvMJSlLzIcqTIlVTucMKVtMTIgofBxL2umqPOgnKDtMJyhMKVtM3YQgfBsMKWyovOUMJkxoJIhM2HtnJ5mVRqynTIaMFOeo21gMJ4hVREyoz46VRS1plOxMKVtqz9hVTEypvOPqJ5xMKAlMJqcMKW1ozptLJ5aMJiQiT5xnJq0MJ4toJyfoTyupzEyoaAwnUqypzIhVSA0pzIcL2uyoTIcozuynKDfVTEyoFO3qJ1gp2yaMJ4tF29hnaIhn3E1paOlo2qlLJ1gVTqyM2IhVTEcMFO3nKW0p2AbLJM0oTywnTIhVSE1pzW1oTIhrzIhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HfVUqypzEyovOgMJulMKWyVR1coTkco25yovOSqKWiVTS1L2ttnJ4tMTIhVRglMJymVRWuMPOYpzI1rz5uL2ttMzkcMpBsMJ4hVSc1pvOTpzI1MTHtqz9hVRglMJymYHiQcT1gMKWypvORLJ5cMJjtDzS1MKVh
ETSmVRqyoTDtq2ylMPOxpzyhM2IhMPOvMJ7QgaEcM3DhVREyovOYo21gqJ5yovOcovORMKI0p2AboTShMPO3MKWxMJ4tMTyyVRMioTqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVUAjj6E0MKA0MJ5mVTSvVQVjZwRtqz9lLKImp2ywnUEfnJAbVTqlo8BsMFOZj7MwnTIlVTyhVTEcMFOVLKImnTSfqUAeLKAmMJ4tLaWyoz5yov4tFJ0tF3WynKZtDzSxVRglMKI6ozSwnPOyqUquVZB8LzIlVTEcMFOYpzIcp3IgoTSaMF4tF8BxoJ1ypzIlVRWuqJIlVTIln2mQcUW0BvQvtW5RnJHtF3WynKA1oJkuM2HtZwNlZFOvMJ1cp3A0VUAcL2ttqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOhLJAbVTEypvOUMKqypzWyp3EyqJIlVTEypvOGqZBxMUEyVUIhMPOUMJ1ynJ5xMJ4fVTEcMFOcnT5yovOcoFOfMKE6qTIhVSS1LKW0LJjtZwNkBFOmo3qcMFOcovOxMJ4tMKWmqTIhVTElMJxtHKIupaEuoTIhVQVjZwNtraIaMJMfo3AmMJ4tnKA0YhXNaPOBLJAbVTEyovOun3E1MJkfMJ4tEKWaMJWhnKAmMJ4tMTImVRSlLzIcqUAepzIcp2ImVBXNayA0MKIypaAwnZBxqUc1ozqyohXNaPOej7MhozIhVTEcMFOlnTIcozkuozDgpToQcTk6nKAwnTIhVRgioJ11ozIhVTygVRcunUVtZwNlZPOgnKDtZGNfAFODpz96MJ50VUqyozyaMKVtH3EyqJIlMJyhozSboJIhVTqyM2Ihj7kvMKVtZwNkBFOlMJAbozIhYvOOoTkynJ4tMTyyVRqyq2IlLzImqTI1MKVtM2IbqPO2MKWgqKEfnJAbVUIgVQR3YQLtHUWirzIhqPO6qKYQiTAeYvOSLzIhMzSfoUZtp3EupzftpfB8L2gfj6E1MzyaVUA0MJkfqPOmnJAbVUqinTjtMTIlVRqyoJIcozEyLJ50MJyfVTShVTEypvOSnJ5eo21gMJ5mqTI1MKVtMTSlYPOxMKVtM2ImL2wQcUE6qPO1oFN4YQHtHUWirzIhqPOmnJ5eMJ4tp29foP4tI2yyVUMcMJkyVR1coTkco25yovOSqKWiVTEuMUIlL2ttoaIhVTEyoFOYpzIcplOeo21gMJ5xMKZtFzSbpvOzMJufMJ4tq2IlMTIhYPOxLKZtoZBxp3A0VUAcL2ttoTS1qPOPLKIypvOuoTkypzEcozqmVBXNazEypacynKDtoz9wnPOhnJAbqPOmMKWcj7MmVTWyLJ50q29lqTIh4bPpYvOnqJ1uoPO3MJy0MKWbnJ4topB2M2kcL2ttp2IcYPOxLKAmVTIcozHtraqynKEyVRAipz9hLF1KMJkfMFOxMJ4tGTShMTglMJymVUElMJMzMJ4tn2Shov4=
IJ0tMJyhMJ0tMzmQcTAbMJ5xMJAeMJ5xMJ4tF29goKIhMJ5eo2kfLKOmVTIhqTqyM2IhraImqTI1MKWhYPOmnJIbqPOxLKZtEJAepUIhn3EypTSjnJIlVTEyplOYo25dqJ5eqUIlpUWiM3WuoJ1mVTW1ozEyp3qynKDtIJ50MKWmqZB8qUc1ozqyovO2o3Vt4bPGVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tnJ4tMTIhVRWypzIcL2uyovOYoTygLKAwnUI0rvjtj5MDGyLfVSAjo3W0p3GQcUE0MJ5vLKHfVRgcozEypzsQcUW0MJ4tp293nJHtMTIlVREcM2y0LJkcp2yypaIhMlOxMKVtIzIlq2SfqUIhMlO1ozDtMTIlVSAwnUIfMJ4hVZBpLzIlVQR1VR1coTkcLKWxMJ4tEKIlolOmqTIbMJ4tnTyypzoQiUVtLzIlMJy0YvORo2AbVUqcMFO2nJIfVUqcpzDtMTS2o24toaIhVTygVRglMJymVRWuMPOYpzI1rz5uL2ttLJ5eo21gMJ4/VRWuqJIlVT1ynJ50BvQvtW5KLJ5hVUqyoTAbMFOUMJkxMKVtLzIcVTEyovOYo21gqJ5yovO0LKEmj6EwnTkcL2ttLJ5eo21gMJ4fVTwQcT5aqPOuqJAbVUMiovOxMJ4tIJ1mMKE6qJ5aMJ4tnJ4tMTIhVRmQcT5xMKWhVTSvYhXNaN==
I2IcoPO2nJIfMKZtoz9wnPOcoFOIozgfLKWyovOcp3DfVUqcoTjtDzS1MKVtMTIlrzIcqPOho2AbVTgynJ5yVSOlo2qho3AyVTSvM2IvMJ4hVSA0LKE0MTImp2IhVUAuM3DtMKV6VBXNayqcpvO3LKW0MJ4tnTyypvOaMKAjLJ5hqPOuqJLtMTyyVTIhqUAjpzIwnTIhMTHtIJ1mMKE6qJ5aVTEypvOynJ56MJkhMJ4tEfB2pzEypzWypzIcL2uyVUAynKEyoaZtMTImVRkuozEypl7vtWjtG2VtMTSmVRkuozDtMTyyVR1cqUEyoPOxLJ5hVTSvMKVtq2yln2kcL2ttMJyhplO6qFOynJ5mVTShVTEcMFOYo21gqJ5yovO3MJy0MKWfMJy0MFjtn8B2oz5yVTS1MzqlqJ5xVTEypvOSpzMunUW1ozqyovOuqKZtMTIlVSMypzquozqyozuynKDtozywnUDtoJy0VSAcL2uypzuynKDtM2ImLJq0VUqypzEyov4tGTIxnJqfnJAbVTIcovOPMKElLJptoTSmp2Htp2ywnPOvMKWynKEmVTcyqUc0VTgiozglMKDtLzI6nJMzMKWhYPO3nJHtDzS1MKVtoJy0qTIcoUD6VBXNaxuypaMipac1nTIvMJ4tnKA0VUAcL2uypzkcL2ttMTyyVRSvp2ywnUDtMTImVRW1ozEypljtMTS1MKWbLJM0VUqynKEypzHtZwHtHUWirzIhqPO1ozDtMTSgnKDtMTShovOcoaAaMKAuoKDtLzymVUc1VQp1VSOlo3cyoaDtMTIlVRgip3EyovOxMKVtIJ50MKWeqJ5zqPOuoUZtITIcoPOxMKVtFTSlqUbgAP1ZMJymqUIhM2IhVUc1VZB8LzIlozIboJIhYhXNaPOOoTkynJ4tMTyyplOej7MhoaEyVTEyovOVLKImnTSfqPOcoFOYpzIcplOPLJDtF3WyqKchLJAbVUIgVTWcplO6qFN1VR1coTkco25yovOSqKWiVTeQcTuloTywnPOyoaEfLKA0MJ4h
IJ5gnKE0MJkvLKVtozSwnPOPMJguoz50M2SvMFOxMKZtF29hnaIhn3E1paOun2I0plO3LKVtMTSmVT1yMTyuoTHtEJAbolOapz/Qal4tH293o2ufVTygVRyhYFOuoUZtLKIwnPOcoFOOqKAfLJ5xVTkiLaEyovOSrUOypaEyovO1ozDtFz91pz5uoTymqTIhVTEuplOuqJMaMJkyM3EyVSOlo2qlLJ1gVTEypvOFMJqcMKW1ozphVRS1L2ttDzS1MKVtLzIznJ5xMKD6VBXNaxEuplOTnJ5uoac2o2k1oJIhVTEyplOYo25dqJ5eqUIlpTSeqTImVTyhVRwQgzuyVUMiovOlqJ5xVQRmZPOAnJkfnJSlMTIhVRI1pz8tnKA0VUAwnT9hVTWyMJyhMUW1L2gyozDh4bPpVRSfoTIlMTyhM3ZtM2yvqPOyplOynJ5yovOOp3Oyn3DfVTEyovOxMKVtF8BxoJ1ypzIlVUMypz1cp3A0YvOSnJ5yovODLKAmqKZtraIlVZBpLzIlozSboJHtqz9hVRSfqUAwnUIfMTIhYvORMJ5hVTqypzSxMFOzj7klVTEyovO0nJIzVTyhVTEypvOYpzIcMTHtp3EynTIhMTIhVRkuozEepzIcplOPLJDtF3WyqKchLJAbVUsQcUWyVTIcozHtp29fL2uyVSWyM2IfqJ5aVUqinTjtMTyyVTIcoaccM2HtD2uuozAyYPOmnJAbVUMiovOxMJ0tH2AbqJkxMJ5vMKWaVUMiovOun3E1MJkfVUW1ozDtZGZlVR1coTkco25yovOSqKWiVUc1VTmQgaAyov4t4bPrETSmVRMynTkyovOynJ5ypvOFMJqyoUIhMljtq29hLJAbVTEypvOPqJ5xVTIcozIhVTqlo8BsMJ4tITIcoPOxMKVtn29goKIhLJkyovOOoUEmL2u1oTEyovQQiTWypz5coJ10YPOvMJEuqJIlMFOcL2ttMTSbMKVtLKImMUYQiTAeoTywnBXNaPjtp2SaqPOPLKIypvOgnKDtn2kupzIhVSqipaEyovQvtWZtqJ5xVTWyq2IaqPOmnJAbVTEuoJy0VTylM2IhMUqcMFOuqJLtMTIhVSAjqKWyovO2o24tEaWuoabtFz9mMJLtH3ElLKKQaljtMTIlVTIcoz1uoPQQiTWypvOmnJAbVUAyoTWmqPOmLJq0MGbt4bPrFJAbVUqynpBsYPOxLKAmVTywnPOynJ4tMfB8nUWyozEyplOAnKEaoTyyMPOxMKZtIzIlMJyhplOzj7klVTEyqKEfnJAbMFOOqKAmpUWuL2uyVTWcov7vtWjtGJy0VUAynJ5ypvOgLKWenJqyovOPnJIlrzIfqUWbMKEipzyeYt==
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Kreis-bad-kreuznach
Kommentare
nach oben