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Montag, 15.06.2020 - 19:15
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Auch die Awo in Thüringen hat ihren Skandal

Wie in Hessen hat eine Führungsclique die Arbeiterwohlfahrt offenbar als Selbstbedienungsladen angesehen. Die Parallelen sind frappierend.

Rainer H. Schlender: Leitung Reporter Rhein-Main/Südhessen
Von Rainer H. Schlender
Leitung Reporter Rhein-Main/Südhessen

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