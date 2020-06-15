Montag,
15.06.2020 - 19:15
2 min
Auch die Awo in Thüringen hat ihren Skandal
Wie in Hessen hat eine Führungsclique die Arbeiterwohlfahrt offenbar als Selbstbedienungsladen angesehen. Die Parallelen sind frappierend.
Von Rainer H. Schlender
Leitung Reporter Rhein-Main/Südhessen
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