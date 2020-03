Auch in Worms und dem Kreis Alzey-Worms mehr Corona-Fälle

Jetzt teilen:

WORMS (gö). Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auch in Worms und dem Landkreis Alzey-Worms weiter an. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag einen Zuwachs von insgesamt zwölf Erkrankten innerhalb von 24 Stunden auf nun insgesamt 125 (Stand Donnerstag, 16.15 Uhr). In der Stadt Worms gibt es nun 55 Infizierte, also ein Zuwachs um fünf Erkrankte. Jetzt gibt das Gesundheitsamt auch detaillierte Angaben für den Wonnegau. Demnach leben von den Erkrankten 25 in der Verbandsgemeinde Wonnegau, sieben in der Verbandsgemeinde Eich und sechs in der Verbandsgemeinde Monsheim. Vier ehemals positiv-getestete Personen im Landkreis Alzey-Worms und eine Person in Worms gelten als geheilt und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. Bislang hatte das Gesundheitsamt die Zahlen nicht nach Verbandsgemeinden aufgeschlüsselt, da dies zu Spekulationen hätte führen können, hieß es. Jetzt allerdings gebe es "Aufgrund des großen Informationsbedarfes in der Bevölkerung" doch detaillierte Angaben.