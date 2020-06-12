Freitag,
12.06.2020 - 02:45
2 min
Auch Mini-Ferienspaß ist nicht möglich
Der Mini-Ferienspaß in Taunusstein fällt in diesem Jahr aus. Die Arbeiterwohlfahrt verweist auf das hohe Infektionsrisiko. Ein Festival-Bändchen soll es trotzdem geben.
Von Mathias Gubo
Redaktion Rheingau-Taunus
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