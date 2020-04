Auch Rheinland-Pfalz führt Maskenpflicht ein

(Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Auch Rheinland-Pfalz und das Saarland machen das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wegen der Corona-Pandemie zur Pflicht. Vom kommenden Montag an müssen sogenannte Alltagsmasken oder auch andere Abdeckungen wie Schals im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften getragen werden, wie die Regierungssprecher der beiden Länder am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit ihren Kollegen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mitteilten. Zuvor hatten schon zahlreiche andere Bundesländer angekündigt, eine solche Maskenpflicht einzuführen.

Ministerpräsidentin äußert sich am Mittag zur Maskenpflicht

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sich am Mittwochmittag zu dem Thema äußern. Bislang hatte das Land das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes lediglich dringend empfohlen.





Verknüpfte Artikel

"Bürgerinnen und Bürgern sowie Handelsunternehmen wird mit dem Inkrafttreten ab Montag die nötige Zeit gegeben, um sich auf die neuen Regelungen vorzubereiten", hieß es in der gemeinsamen Erklärung der Regierungssprecher. Bis dahin gelte weiter die dringende Bitte, im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel, Mund und Nase zu bedecken.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte zur Maskenpflicht: "Das können Alltagsmasken aus Stoff sein oder im Notfall übergangsweise auch Schals und Tücher. Wenn jeder einen solchen Mund-Nasen-Schutz trägt, können wir die Verbreitung des Virus hemmen. Aber auch, wenn wir in Zukunft Masken tragen, bleibt das Gebot der Stunde: Abstand halten, um uns und andere zu schützen!"

Eine bundeseinheitliche Regelung hatte es nicht gegeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, das Tragen sogenannter Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel dringend zu empfehlen.

In Rheinland-Pfalz hatten sich zuletzt die Stimmen für eine solche Maskenpflicht gemehrt. Dafür ausgesprochen hatten sich unter anderem die oppositionellen Fraktionen von CDU und AfD sowie aus dem Ampel-Lager die Grünen-Fraktion. Die sozialdemokratische Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck, hatte für eine bundesweite Regelung plädiert. "Es ist eine globale Pandemie. Wir müssten es doch hinkriegen, dass wir deutschlandweite Regelungen hinbekommen", sagte sie. Mit der Maskenpflicht soll die Zahl der Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 trotz der zuletzt erfolgten Lockerungen in Grenzen gehalten werden.