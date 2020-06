Auch während Corona für die Kinder im Einsatz

ÖFFNUNGSZEITEN

Derzeit und in den ersten vier Wochen der Sommerferien ist das Koop in der Pestalozzistraße 1 in Hahn zu folgenden Zeiten geöffnet: Jugendliche ab 14 Jahren sind montags, mittwochs und donnerstags zwischen 18 und 21 Uhr sowie freitags von 19 bis 22 Uhr willkommen.



Für die Treffen der Koop-Group (dienstags 18.30 bis 20 Uhr) sowie der Koop-Youngster (mittwochs 15 bis 17 Uhr für Zehn- bis 14-Jährige) ist eine Anmeldung erforderlich. Gleiches gilt für die geplanten Kreativangebote während der Koop-Summertime. Anmeldungen unter jugendpflege@ taunusstein.de