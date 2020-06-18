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Donnerstag, 18.06.2020 - 03:00
3 min

Auch während Corona für die Kinder im Einsatz

Das Taunussteiner Jugendzentrum Koop hat auch in der Krise ein umfangreiches Angebot für Jugendliche und Kinder zusammengestellt. Ganz ohne Einschränkungen läuft es aber nicht.

Von Hendrik Jung
Pressekonferenz im Koop in Hahn. Foto: Wolfgang Kühner

Pressekonferenz im Koop in Hahn. (Foto: Wolfgang Kühner)

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ÖFFNUNGSZEITEN
Derzeit und in den ersten vier Wochen der Sommerferien ist das Koop in der Pestalozzistraße 1 in Hahn zu folgenden Zeiten geöffnet: Jugendliche ab 14 Jahren sind montags, mittwochs und donnerstags zwischen 18 und 21 Uhr sowie freitags von 19 bis 22 Uhr willkommen.

Für die Treffen der Koop-Group (dienstags 18.30 bis 20 Uhr) sowie der Koop-Youngster (mittwochs 15 bis 17 Uhr für Zehn- bis 14-Jährige) ist eine Anmeldung erforderlich. Gleiches gilt für die geplanten Kreativangebote während der Koop-Summertime. Anmeldungen unter jugendpflege@ taunusstein.de
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