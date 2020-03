Auch Walluf setzt Gebühren für Kitas aus

(Foto: )

WALLUF/RHEINGAU - (boli). Nach Oestrich-Winkel und Geisenheim hat sich nun auch die Gemeinde Walluf dazu entschlossen, angesichts der Coronakrise im Monat April auf die Kita-Gebühren zu verzichten. Das teilt Bürgermeister Manfred Kohl (SPD) mit. „An ein normales Leben ist derzeit überhaupt nicht zu denken“, sagt Kohl. „Diese Einschränkungen betreffen auch unsere Kindertagesstätten in Walluf.“ Seit dem 19. März sind die Betreuungseinrichtungen geschlossen. Aktuell erfolge nur eine Notbetreuung für bestimmte Personengruppen. Der Gemeinde sei es ein Anliegen, Eltern so gut es ginge zu helfen. Daher habe man beschlossen, die Erhebung der Kita-Gebühren und das Verpflegungsgeld für den Monat April zunächst auszusetzen beziehungsweise zu stunden. Kohl betont allerdings, dass eine endgültige Entscheidung, wie mit diesen Gebühren während der Schließungszeit umgegangen werden solle, alleine die Wallufer Gemeindevertretung treffen könne. Hierzu sei eine entsprechende Beschlussvorlage nötig, die auch die finanziellen Auswirkungen benenne.

Da Rüdesheim keine eigenen Kindertagesstätten betreibe, spricht die Stadt in dieser besonderen Situation eine Empfehlung an die Träger aus: nämlich die Entgelte für April auszusetzen. Das ist auf der städtischen Homepage zu lesen. Eine abschließende Entscheidung über den Erlass könne derzeit jedoch nicht getroffen werden. „Hier erwarten wir vom Land Hessen eine Entscheidung zugunsten der betroffenen Eltern für eine entsprechende finanzielle Unterstützung“, steht in der Mitteilung. Zudem werde sich auch die Stadtverordnetenversammlung mit dem Thema Gebühren beschäftigen. Derweil befürwortet auch die SPD-Fraktion Eltville den Verzicht auf Elterngebühren und Essensbeiträge für die Kitas in Eltville. Wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hannes mitteilt, hat die SPD-Fraktion aktuell einen Antrag eingebracht, der vorsieht, dass sowohl bei den von der Stadt betriebenen als auch bei den im Wesentlichen von der Stadt finanzierten Kitas der freien Träger für den Monat April auf Gebühren verzichtet wird. „Zwar findet aktuell ein Einzug der Gebühren bei den städtischen Kindertagesstätten schon nicht statt, jedoch ist dies nur eine Stundung“, erklärt Hannes. Vielmehr sollten die Beiträge aus kommunalen Mitteln finanziert werden. „Letztlich sollte Eltville nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben, sondern das Land sollte die entstehenden Einnahmeausfälle übernehmen“, findet Hannes. Zudem solle die Stadt auch Vereine und andere ehrenamtliche Organisationen im Rahmen der Möglichkeiten unterstützen. Auch hierzu hat die SPD laut Hannes einen entsprechenden Antrag eingebracht. Denkbar wären etwa der Verzicht auf öffentliche Abgaben für einen bestimmten Zeitraum, Zuschüsse oder zinslose Darlehen an besonders betroffene Vereine oder auch Sachleistungen.

Die SPD-Fraktion Lorch will, dass die Stadt Elterngebühren und Essenbeiträge übernimmt. „Diese Gelder werden durch die Stadt Lorch den Trägern gegen Nachweis erstattet“, steht im Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung.