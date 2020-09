Auf der Intensivstation mit Corona-Patienten

Patientenzahlen

- Aktuell gibt es deutschlandweit laut dem Divi-Intensivregister 235 Covid-19-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, 129 davon werden beatmet. Die meisten davon in Nordrhein-Westfalen (67), Baden-Württemberg (35) und Bayern (38).

- In Hessen liegen derzeit 22 Corona-Patienten auf der Intensivstation, 13 davon werden beatmet. In Rheinland-Pfalz müssen zehn Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden, vier davon werden hier beatmet.

- Zum Vergleich: Mitte April waren es deutschlandweit 2679 Patienten auf der Intensivstation, knapp 2000 mussten beatmet werden. Die Dynamik war groß: Vom 15. April auf den 17. April etwa stieg die Zahl der beatmeten Corona-Patienten deutschlandweit von 1996 bereits auf 2145.