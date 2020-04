Auf virtuellen Wegen durchs Darmstädter Landesmuseum

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt hat noch bis 3. Mai geschlossen. Aber online ist man mit gleich mehreren Angeboten für Klein und Groß aktiv. Wer mag, kann sich beispielsweise mehrere Motive von Schätzen des Hauses - hier Anselm Feuerbachs "Iphigenie"-Gemälde - zum Ausmalen herunterladen. Foto: HLMD/ Friederike Zimmern-Wessel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Nachts im Museum. Was da in New York abgehen könnte, wenn nur genug Fantasie für Action und Spaß im Spiel ist, haben die Filmkomödien des Regisseurs Shawn Levy gezeigt. Ähnlich verwegen, aber ganz anders ist dagegen die Stimmung, wenn Martin Faass, der Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, zu Corona-Zeiten nachts auf Facebook in diesem noch bis einschließlich 3. Mai geschlossenen Haus unterwegs ist.

Dann gerät das filmisch gekonnte Video dazu einerseits zum Spaziergang mit Liebeserklärung an die gezeigten Exponate, andererseits aber auch zu gekonntem Grusel. Denn im umgebenden großen Dunkel wirft nur seine Taschenlampe gezielt Licht auf Details einiger Exponate, sind die Flashlights dazu mit einer imaginären Geräuschkulisse unterlegt, in der sich die niederländisch-barocke Kneipenszene mit dem Knacken einer unsichtbaren Bierflasche verbindet oder zum Kopf des Urmenschen unheimliche Dschungeltöne kommen. Und die Stimme eines Jungen fragt aus dem Nichts: "Wer ist denn hier?"

Faass schließt bei dieser nächtlichen Tour ganz symbolträchtig auch einige der streng gesicherten Museumstüren auf. Doch selbst bei seinem Video lautet die Botschaft am Ende: ". . .Wir vermissen euch!". Denn natürlich lebt das Darmstädter Haus gerade auch in seinem Jubiläumsjahr ja eigentlich davon, dass Besucher es beleben, die nun aber seit vielen Wochen nicht kommen dürfen. 200 Jahre Landesmuseum, die unter dem Motto "Universales Denken" eigentlich mit vielen Ausstellungen gefeiert werden sollen, finden derzeit nur im Online-Kontakt ihren Niederschlag: eine Aufgabe, der sich das Haus allerdings auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube mit gleich mehreren neuen Angeboten stellt.

MUSEUM IM NETZ Die Website des Darmstädter Landesmuseums mit den Malvorlagen für Klein und Groß findet sich auf www.hlmd.de. Die Social-Media-Kanäle sind zu finden unter: Facebook: @HessischesLandesmuseumDarmstadt, Instagram: @landesmuseumdarmstadt sowie You Tube: www.youtube.com (aka)

Kombination aus Bilder und Kurzfilmen

Da laden neben dem nächtlichen Rundgang von Martin Faass nun beispielsweise allwöchentlich neue Kombinationen von exzellenten Einzelbildern und stimmungsvollen kurzen Filmen unter den Hashtags #alleinimmuseum und #nachtsimmuseum themengebunden in verschiedene Abteilungen des Hauses ein - man kann dort die Rezeption der Antike im 18. und 19. Jahrhundert anhand der Korkmodelle altrömischer Architekturen von Antonio Chichi genauso aus ungewöhnlichen Perspektiven kennenlernen wie den Saal der Ritterrüstungen, die Tierskelettsammlung oder die Schatzkammer.

Die Video-Serie #hlmdspotlights stellt passend zum Jubiläumsjahr dagegen jeden Montag in einem Clip Highlights des Hauses wie die Biodiversitätswand der Zoologischen Abteilung oder eine frühmittelalterliche Schmuckfibel vor, und unter #tb-Postings (throwback thursday) werden spannende Fotografien aus den zurückliegenden Museums-Jahrzehnten präsentiert.

Weiterführende Links

Mastodon könnte zum Highlight werden

Zum besonderen Highlight für Erwachsene könnte jedoch die auf Instagram in Videos erzählte Geschichte des "American Heiner"-Mastodons in den vergangenen Monaten werden. Da ist zum einen im Schnelldurchlauf der Wiederaufbau des riesigen, frisch restaurierten Tierfossils in den Werkstätten des Landesmuseums auf den Landesmuseums-Seiten zu erleben. Dem folgte ein Wiederabbau zum Flug in die USA: Dort sollten die alten Knochen derzeit eigentlich im Washingtoner Smithsonian American Art Museum ein Höhepunkt der Ausstellung über "Alexander von Humboldt und die Vereinigten Staaten" sein.

Aber auch dieses Museum ist wegen Corona geschlossen, weswegen das Weiterklicken lohnt. Denn auch der Aufbau des Riesen in Washington ist als Schnelldurchlauf in einem Film online zu erleben, und in einem zweiten Video führt die Kustodin - in englischer Sprache - durch die komplette Schau, wobei dem Darmstädter Urtier als einem Höhepunkt der gebührende Respekt gezollt wird.