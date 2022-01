Auf Wiesbadener geschossen: mutmaßlicher Täter tot gefunden

(Foto: jgfoto - stock.adobe)

Wiesbaden - Heute Morgen wurde in der Wiesbadener Innenstadt ein 42-jähriger Mann durch einen Schuss schwer verletzt. Zur weiteren Behandlung musste der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei teilt in einer Pressemitteilung am Samstagmittag mit, dass im weiteren Verlauf der Einsatzmaßnahmen der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Mann aus Wiesbaden, tot aufgefunden wurde.

Kurz nach der Tat um 4.20 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass vor einer Bar in der Bärenstraße auf einen Mann geschossen worden sei. Der angeschossene Mann wurde vor der Bar liegend von den Einsatzkräften gefunden und sofort medizinisch versorgt. Zeugenangaben zufolge soll ein Täter vom Tatort geflüchtet sein.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen

Die Polizei teilt weiter mit, dass sofort darauf umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Schutzpolizei, Kriminalpolizei und Spezialisten der Spurensicherung waren im Einsatz. Gegen 10.45 Uhr wurden die Beamten darüber informiert, dass im Bereich "Schöne Aussicht, Hergenhahnstraße" eine leblose Person liege. Rettungskräfte konnten trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei und den ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich um den Täter, der auf den 42-Jährigen geschossen hat. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatte sich der 51-jährige mutmaßliche Täter mit einer Schusswaffe tödliche Verletzungen zugefügt. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Der Angeschossene konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch nicht befragt werden. Die medizinische Behandlung des Verletzten dauert weiter an. Weitere Angaben zu dem Sachverhalt können derzeit nicht gemacht werden.

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.