Aufatmen bei Edeka Südwest in Heddesheim

Nur einer von 303 getesteten Mitarbeitern im Heddesheimer Frischelager von Edeka Südwest wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Sascha Lotz

HEDDESHEIM - Nach dem Corona-Massentest im Heddesheimer Frischelager von Edeka Südwest am Donnerstag, 16. Juli, liegen nun die Laborergebnisse vor. "Bei den 303 Beschäftigten, die von uns auf dem Betriebsgelände abgestrichen wurden, konnte nur ein einziges Mal eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen werden", teilt der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, Andreas Welker, mit. Zwei Testergebnisse sind noch offen. Somit liegen aktuell die Ergebnisse von 301 Beschäftigen vor.

Positiv getestete Person gilt nicht mehr als infektiös

Die positiv getestete Person wohne in Hessen und war dort bereits vor etwa drei Wochen positiv getestet worden, worauf sie sich in eine 14-tägige Quarantäne begab. Weil sie danach symptomfrei war, konnte sie vom zuständigen Gesundheitsamt wieder aus der Quarantäne entlassen werden. "Dass sie nun erneut positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, kann in diesem kurzen Zeitraum vorkommen - es handelt sich um noch geringfügig vorhandenes Genmaterial des Virus", so Welker. Die Person gelte in diesen Fällen aber nicht mehr als infektiös, könne also grundsätzlich niemanden mehr mit dem Virus anstecken, so der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes.

Flächentestung als Präventionsmaßnahme

Hintergrund der kurzfristig angesetzten Flächentestung waren zwei Coronavirusnachweise bei Mitarbeitenden des Frischelagers Anfang Juli und am vergangenen Wochenende. Angesichts des zweiten positiven Mitarbeitenden hatte sich das Gesundheitsamt nach interner strukturierter Prüfung mit der Firma Edeka Südwest für eine entsprechende Flächentestung entschieden. Laut Welker waren hierbei neben den Arbeitsbedingungen im Frischelager, wie die kühlen Temperaturen und die raumlufttechnischen Anlagen, auch andere Aspekte wie beispielsweise die Kontakte mit anderen Beschäftigten, Anwesenheit im Betrieb, Symptomatik oder letzte mögliche Kontakte zu berücksichtigen. "In der Gesamtschau sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Flächentestung sinnvoll ist, um ein größeres Infektionsgeschehen auszuschließen. Das können wir in diesem Fall nun tun", so Welker abschließend. Weitere Konsequenz: Eine vorübergehende Schließung des Logistikzentrums in der nordbadischen Gemeinde ist somit vorerst ebenso vom Tisch wie ein regionaler oder lokaler Lockdown.