Mittwoch,
01.04.2020 - 03:00
3 min
Auftakt der Hochzeitssaison fällt ins Wasser
Durch das Versammlungsverbot sind aktuell größere Hochzeitsfeiern unmöglich. Das bereitet den Veranstalten auch im Kreis Alzey-Worms erhebliche Sorgen.
DHknEIxgI09FGIZtYFOSplOmo2kfVTEypvOmL2wQgz5mqTHtITSaVTygVRkyLzIhVUqypzEyovQvtWZtMTyyVRuiL2u6MJy0YvOOn3E1MJkfVTymqPOuovOapz/Qa2HtEzIcMKWhVTSvMKVtozywnUDtraHtMTIhn2IhYvOTj7klVTEcMFOPpzS1qUOuLKWyVUAioTk0MFOxLKZtoz9wnPO6qFO2MKWmL2ugMKW6MJ4tp2Icovjtp2AboTyyj59fnJAbVTguoz4tMTIlVUAwnZB2oaA0MFOHLJptnJ0tGTIvMJ4tozSwnTqynT9fqPO3MKWxMJ4fVTSvMKVtq2yyVTymqPOxLKZtMfB8pvOxnJHfVTEcMFO2o24tM3Wij59yovOTMJyypz4toTIvMJ4/
H2uyMJ5uVREyoT9mVSAuoaEiplOALKEbnKZtLzI0pzIcLaDtM2IgMJyhp2SgVT1cqPOcnUWyoFOALJ5hVSEbnJIlpaxt4bPrGJS0nTym4bPLVSqcMKAyoz3QiTufMrXNaPOcovOYMKE0MJ5bMJygYvOJo24tGJy0qTHtDKOlnJjtLzymVTyhVTEyovOCn3EiLzIlVTymqPOxMKVtIzIlLJ5mqTSfqUIhM3AipaDtLKImM2IvqJAbqP4tGJy0VTEypvORo3OjMJkvMJkyM3IhMlOuovOxMJ4tI29wnTIhMJ5xMJ4tn29goJIhVTEcMFOWozuuLzIlVUAiVTS1MvN1ZvOVo2AbrzIcqUAzMJyypz4fVTEcMFOzj7klVTEcMKAyplOXLJulVTqypTkuoaDtq2SlMJ4hVSW1ozDtBGHtHUWirzIhqPOxMKZtIJ1mLKE6MKZtn8BxoJIhVUAiVUc1p3EuozEyYPOmL2wQcUE6qPOxnJHtFJ5bLJWypzyhYvORLFOvnKZtnJ4tMTIhVRSjpzyfVTSvMKVtMJyhVSMypzShp3EuoUE1ozqmqzIlLz90VTqcoUDfVToQcTkfqPOxMKVtH2Scp29hp3EupaDtnJ5mVSqup3Aypv4tH2Abo24tMUWynFOVo2AbrzIcqUAzMJyypz4tnZBxqUEyovOxMKAbLJkvVUMypaAwnT9vMJ4tq2IlMTIhVT3QiUAmMJ4hVREcMFOPpzS1qUOuLKWyVTiQgz5hMJ4tnJulMFOTMJyypvOhLJAbnT9fMJ4fVTSvMKVtMTIhVR1uqTucplOzMJufMJ4tp28tMTyyVR1cMKEynJ5hLJugMJ4tMTIlVRIlp2S0raEypz1cozHhVRoQiUVtMTyyVRyhnTSvMKVtnKA0VTImVTIcozHtLJ5aMKAjLJ5hqTHtH2y0qJS0nJ9hYvQvtW5WL2ttp2AbLKIyVUAwnT9hVTgynJ5yVR5uL2ulnJAbqTIhVT1ynUVfVTywnPO3nJkfVTImVT5cL2u0VT1ynUVtnZB2pzIh4bPpYPOmLJq0VSAbMJIhLFORMJkiplOGLJ50o3ZtGJS0nTymYPOuqJAbVUqyoz4tMTyyVSAcqUIuqTyiovO3nKW0p2AbLJM0oTywnPOho2AbVUMypzglLJM0LzSlVUAynF4=
H2AboTIwnUEyVSMipacynJAbMJ4tM2yvqPOyplOun3E1MJkfVTS1L2ttMfB8pvOxnJHtEzkiozuynJ1ypvOTMKA0nTSfoTHhVRIcM2IhqTkcL2ttq2yfoPOWozuuLzIlnJ4tGJSlnJ9hVSOlo3quoTDtMTyyVUWyoz92nJIlqTHtGT9wLKEco24tLJVtFaIhnFO3nJIxMKWypfB2MzMhMJ4tqJ5xVUMypz1cMKEyovjto2VtMTShovOmL2uiovO3nJIxMKVtM3Wij59yVRMynJIlovOgj7MaoTywnPOmMJyhVUqypzEyovjtnKA0VTSvMKVtoz9wnPO1ozgfLKVhVSOlnJ56nKOcMJkfVUAynFOxMKVtH3EupaDtnJ5gnKE0MJ4tMTIlVSAunKAiovOynJ4tIz9lqTIcoPjtMzyhMTI0VTEcMFOWozuuLzIlnJ4fVTEuMUIlL2ttq8B8pzEyovOcoFOOpUWcoPO1ozDtGJScVTgynJ5yVSEypz1cozHtq2IaMzSfoTIhYvOOoTkyVUAjj6E0MKWyovOJMKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tp29foTIhYPOmo2Mypz4tp2yyVT5cL2u0VUMypzWiqTIhVUsQiUWxMJ4fVUqcMFOaMKOfLJ50VUA0LKE0MzyhMTIhYPO2MKWmpUWcL2u0VR1upzyiovODpz93LJkxYt==
H29foUEyVTEcMFOFMJqcMKW1ozptLKIwnPO3MJy0MKVtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUMypzWcMKEyovjtnT9zMaDtMTyyVRSlL2ucqTIeqTyhVTS1MvOyoaEmpUWyL2uyozEyVRucoTMyov4tETyyVTyhVRS1p3AcL2u0VTqyp3EyoTk0MJ4tF3WyMTy0MFOgj7kmp3EyovOdMFOhLJAbVSWcp2yeo2WyqKW0MJyfqJ5aVT1cqPNkYQHtLzymVQLfAFODpz96MJ50VSccoaZtraIlj7kwn2qyrzSboUDtq2IlMTIhYPOypzgfj6ElqPOmnJHhVBXNaxEuVT11p3ZtnJAbVT1cL2ttMT9wnPOzpzSaMJ4fVT9vVTywnPOxLKZtj7kvMKWbLKIjqPO3nJkfYvOGo2kfVTEcMFOPLJ5eVTEupzShVTcyqUc0VTI0q2Rtoz9wnPO2MKWxnJIhMJ4/4bPpVRoQiUVtnJulMFOPpzShL2uyVTMipzEypaDtMTyyVRucoTkyp2uynJ1ypzyhVUccoaAfo3AyVREupzkynTIhYPOxMJ5hVTS1L2tto2uhMFObo2uyVSccoaAyovOmMJxtMTyyVSAcqUIuqTyiovOmL2uiovOzj7klVUMcMJkyVTWyMUWinTkcL2tfVUAuM3Dtp2yyYPOgnKDtDzkcL2ftLKIzVTEcMFOJMKWeMKE0qJ5aVTEypvORnJIhp3EfMJymqTIlVUMioFOQLKEypzIlVZB8LzIlVTEyovOToT9lnKA0MJ4tLzymVUc1VTEyovOVLJkfMJ5cozuuLzIlov4=
DKIwnPOcoFOOoUcyrJIlVSA0LJE0q2Icozq1qPO3nKWxVTEcMFOGnKE1LKEco24tMTIlVRuiL2u6MJy0p2WlLJ5wnTHtoJy0VSAipzqyozMuoUEyovOvMJ9vLJAbqTI0YvQvtW5RLKZtq8B8pzEyVUAwnT9hVUqynUE1ovjtq2IcoPOxnJHtFT9wnUcynKEyovOuqJAbVTygoJIlVTIcozHtp2Abj7MhMFOGLJAbMFOmnJ5xYPOuLzIlVUAiVUAwnT5yoTjtp2SaqPOgLJ4tMTyyVT5cL2u0VTSv4bPpYPOvMKWcL2u0MKDtD28gHZBxL2u0MKVtHzScozIlVRWyL2gypv4tE2IlLJEyVUqyoz4tMTSmVSMypzShp3EuoUE1ozqmqzIlLz90VZB8LzIlVTEyovOOpUWcoPjtMTIhVRWyM2yhovOxMKVtFTS1pUEmLJymo24fVTucozS1p2qynTIhVUAioTk0MFjtq8B8pzEyovO3nJAbqTyaMFOSnJ5hLJugMJ4tMzIboTIhYPOypzgfj6ElqPOypv4tE2IlLJEyVTEcMFOapz/Qa2IhVRMynJIlovOgnKDtAmNtLzymVQxjVSOypaAiozIhVUAynJIhVToQiUVtMTSmVSA0LJE0q2Icozq1qPOmMJulVUqcL2u0nJpfVUAuM3DtMTIlVRAiYIQQcTAbqTIlYPOxMKVtMfB8pvOSqzIhqUZtraImqZBxozEcMlOcp3DhVRWcp2uypvOmMJyyovOhqKVtp2IbpvO3MJ5cM2HtFT9wnUcynKEyovO2MKWmL2uiLzIhVT9xMKVtLJWaMKAuM3Dtq29lMTIhYPOmo2Eup3Ztoz9wnPOVo2MzoaIhMlOuqJLtMJyhMJ4tM2kcoKOzoTywnTIhVRS1p2quozptMTIlVRglnKAyVTWyp3EynTHh
DzImp2IlVTymqPOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVToQiUVtMTyyVRMfo25bMJygMKVtE2Icp3Eypz3QiTufMF4tDzymVRc1ozxtp2IcMJ4tn2IcozHtFT9wnUcynKEyovOaMKOfLJ50YPOypzgfj6ElqPOXqKE0LFOnnJ1fnJAbYH3QiTkfMKVfVTEcMFO6qJ0tEzSgnJkcMJ5vMKElnJIvVTqynZB2paDhVREcMFOxpzIcVSOuLKWyYPOxnJHtnJulMFOVo2AbrzIcqUAzMJyypvOzj7klVTEcMFO6q2IcqTHtFzSbpzImnZBxoTM0MFOaMKOfLJ50VTuuLzIhYPO3o2kfqTIhVT5uL2ttLJg0qJIfoTIgVSA0LJ5xVTEuoz4tLKIwnPOzMJyypz4hVRSfoTqyoJIcovOmMJyyovOxnJHtIzIlopBxnTk1ozqmMzIcMKWhVTSvMKVtozywnUDtqz9hVTqlo8BsMKVtDzIxMKI0qJ5aVToQiUVtMTIhVRcunUWyp3Igp2S0rvjt4bPrqz9hVTEunTIlVT3QiUAmMJ4tq2ylVUIhplOeMJyhMFOapz/Qa2IhVSAipzqyovOgLJAbMJ7vtWjh