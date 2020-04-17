Freitag, 17.04.2020 - 07:00
3 min
Aus für den Bergsträßer Weinmarkt
Von Christopher Frank
Redakteur Bergsträßer Echo
FRIDHRIBFRIWGFNgVSMioFOCpzquozymLKEco25mqTIuoFOxMKZtI2Icoz1upzg0qzIlMJyhpljtj7kvMKVtMTyyVRW1L2u0LzI0pzIcLzIlVUIhMPOPj7klM2IloJIcp3EypvOFLJyhMKVtDaIlMJkvLJAbVPuQESHcVTWcplObnJ4traIlVREyqKEmL2uyovOKMJyhpUWcoacyp3AcovOQLKWioTyhVRucoTkyozWlLJ5xBvOOoTkyVTMup3AyovOcnUWyVSA0nJ1gqJ5ap2kuM2HtLJ0tET9hozIlp3EuMlOhLJuyraHtnJEyoaEcp2AbVUc1p2SgoJIhYvNvFzIxMKVtnTS0qTHtMKZtnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4tITSaMJ4tM2IunT50YPO0pz90rzEyoFObLKDtnzIxMKVtM2Ibo2MzqPjtMTSmplOxMKVtDzIlM3A0pfBxj59ypvOKMJyhoJSln3DtMT9wnPOho2AbVTylM2IhMUqcMFQQiTWypvOxnJHtDfB8nT5yVTqynTIhVTguoz4vYPOmLJq0VR1cL2uuMJjtGT9lqUbfVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTEyplOKMJyhoJSln3E2MKWynJ5mYt==
JaIhnJAbqTIaMJ1uL2u0VUq1pzEyovOxnJHtFT9zMz51ozqyovOuoFOzpfB8nTIhVR1cqUE3o2AbLJWyozDfVTSfplOxnJHtEKWaMJWhnKAmMFOxMKZtD29lo25uYHqcpTMyoUZtqz9hVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlO1ozDtMTIhVRmQcT5xMKWhVTWyn2ShoaDtM2IaMJWyovO3qKWxMJ46VREyoJ5uL2ttp2yhMPOvqJ5xMKA3MJy0VTSfoTHtE3Wij592MKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tLzymVUc1oFNmZF4tDKIaqKA0VUIhqTIlp2SaqPO3o3WxMJ4hVREup3ZtMTIlVUcynT50j6EanJqyVSqynJ5gLKWeqPOgnKDtpaIhMPN5ZP4jZQNtDzImqJAbMKWhVUIhqTIlVTEcMKAyVRguqTIao3WcMFOzj6EfoUDfVUqupvOuoTkyovOPMKEynJkcM3EyovOmL2uhMJkfVTgfLKVhVPWRnJHtMJ5xM8B8oUEcM2HtIzIlo3WxoaIhMlOxMKVtGTShMTImpzIanJIlqJ5aVTkcMJq0VUIhplO6q2SlVT5iL2ttozywnUDtqz9lYPO3nKVtM2IvMJ4tqJ5mVTSvMKVtn2IcozIhVRyfoUImnJ9hMJ4toJIbpvObnJ4vYPOmLJq0VRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSWunJ5ypvOPqKWyoTWuL2thVSc1M2kynJAbVZBxqpBsMKW0VTEypvOFLKEbLKImL2uyMvOJMKWmqZBxozEhnKZtMfB8pvOxnJHtq2IcqUWynJAbMJ5xMFOSoaEmL2uynJE1ozptqz9gVR1cqUE3o2AbLJWyozD6VPWKMJ5hVTImVTEypvOUMKA1ozEbMJy0VTSfoTIlVTEcMJ50YPOgj7kmp2IhVUqcpvOcovOxnJImMJ4tp2S1pzIhVRSjMzIfVTWynpBsMJ4hVt==
CTtlCyA1L2uyVT5uL2ttDJk0MKWhLKEcqzH8Y2tlCt==
IJ5xVTEcMKAypvOmLKIlMFOOpTMyoPObMJaQa3DtoaIhVTIcoz1uoQbtDJWmLJqyVTEyplOKMJyhoJSln3EmVToQiUVtMTSmVRcunUVtZwNlZPNgVUqiLzIcVR90qT8tE3I0nTyypvjtnJ4tHTIlp29hLJk1ozyiovOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTImVSqynJ5vLKI2MKWvLJ5xMKZtp293nJHtMTImVSqynJ5gLKWeqUMypzIcoaZfVTEuplOKo3W0VPWOLaAuM2HvVT51pvO1ozqypz4tnJ4tMTIhVR11ozDtozygoKDhVPWKnKVtq2IlMTIhVUIhplOgnKDtMTIgVSMypzgynUWmYFO1ozDtFTIcoJS0qzIlMJyhYPOxMKVtI2ylqUAwnTSzqUA2MKWynJ5cM3IhMlO1ozDtLJkfMJ4tLJ5xMKWyovOPMKEynJkcM3EyovOcovOxMKVtofBxL2umqTIhVSqiL2uyVUc1p2SgoJIhp2I0rzIhYPO1oFOgj7MaoTywnTHtDJk0MKWhLKEcqzIhVUc1VTIlj7MlqTIlovVfVTWypzywnUEyqPOUqKEbnJIlYvORo2AbVTS1L2ttnJugVTymqPOeoTSlBvNvDJg0qJIfoPOeLJ5hVT1uovOeMJyhMFOmnJAbMKWyovOOqKAmLJqyovO0pzIzMzIhYvVtJaIxMJ0tp2IcVTEypvOJMKWuoaA0LJk0qJ5ap2guoTIhMTIlVToQiUVtMTIhVSWyp3DtMTImVRcunUWyplOvMKWynKEmVT5unTI6qFO2MKWjoTShqP4tE3I0nTyypwbtVxygVSAypUEyoJWypvO3j6ElMFOxLKZtI2yhrzIlMzImqPOcovOPMJ5mnTIcoFjtMTylMJg0VTEuozSwnPOxj7klMaEyVTEcMFOKMJyhoTImMFOvMJqcoz5yov4tIJ5xVTEuoz4tq8BxpzIhVUqcpvOmL2uiovOzLKA0VTyhVTEypvOOMUMyoaEmrzIcqP4v
HEIMATBESUCH DER WEINPRINZESSIN
Die Deutsche Weinprinzessin Carolin Hillenbrand hatte den Besuch auf dem Weinmarkt fest eingeplant. "Mir blutet das Herz, wenn ich daran denke, dass ich die Eröffnung des Weinmarkts nicht vornehmen kann", sagt sie auf Anfrage dieser Zeitung. Zugleich hofft sie noch darauf, ersatzweise das Winzerfest im September eröffnen zu können.
Ebenfalls ausfallen wird das Zwingenberger Weinfest am PfingstwochenendeDer Festbesuch sollte laut Hillenbrand Bestandteil der "Deutschlandtour" der drei deutschen Weinhoheiten sein. Ob sie dennoch der Bergstraße Ende Mai ihren Besuch abstatten, steht derzeit noch nicht fest. (fran)
EJWyovOdMJ5yVRSxqzIhqUA6MJy0VTuuqPOAnJAbLJIfVRkipaE6VTygVRWfnJAeBvNvFJAbVUOypaCQgz5fnJAbVToQcT5xMFOynJ5yVT1ynUW0j6EanJqyVRqfj7kbq2Icov1YMKW3MFOcovOxMKVtDJk0p3EuMUDtj7kvMKWfMJqyoaA3MKW0YvVtIUWiqUbtI2yhrzIlMzImqPO1ozDtIUWuqJWyozkyp2HtnTS0VTEypvOFLKEbLKImL2uyMvOxMJ4tH2IjqTIgLzIlVTyhplOOqJqyVTqyMzSmp3DtYFNvp29zMKWhVTEuplOxLJ5hVT3QgzqfnJAbVTymqP4vVRyboFOmL2u3MJW0VTIcozHtVaAjo250LJ5yVSAuL2uyVTS1MvOxMJ0tE3WuLzIhVvO2o3VfVZB8LzIlVTEcMFOgLJ4traIgnJ5xMKA0VTIcoz1uoPOhLJAbMTIhn2IhVUAioTk0MF4tET9lqPO3j6ElMFOynJqyoaEfnJAbVTEcMFOGqTSxqTgcpzAbq2IcnPOcoFOOqJq1p3DtLzIbMJygLKEyqPjtMTyyVTSfoTIlVSMipzS1p3AcL2u0VT5uL2ttLJWypvOyLzIhMzSfoUZtMTIlVPWFqJWlnJftE3Wij592MKWuoaA0LJk0qJ5aVvO6qJqyo3WxozI0VUqcpzDh
E2kynJAbq29boPOfLKAmMJ4tp2Abo24tMTyyVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tFJEyMJ4tMKWunT5yovjtMTSmplOxnJHtDzI0MJyfnJq0MJ4tnJ4tMTIhVT7QcTAbp3EyovOHLJqyovO0j6E0nJptq2IlMTIhVUqioTkyov4tG2WyozElMJyhVUA0MJu0VToQiUVtDaIlMJkvLJAbYPOZo3W0rvO1ozDtE3I0nTyypvOzMKA0BvNvIz9lVTSfoTIgVToQiUVtMTyyVSqcoacypvO1ozDtDaIwnUEvMKElMJyvMKVtnTS0VTEcMFOOLaAuM2HtMTImVSqynJ5gLKWeqUZtMKWbMJWfnJAbMFO3nKW0p2AbLJM0oTywnTHtDKImq2yln3IhM2IhYvOKnKVtq29foTIhVTybozIhVTEyp2uuoTVtLzImqT3QgzqfnJAbVTIhqTqyM2Ihn29goJIhYvV=
Weiterführende Links
CTtlCvWKnKVtq29foTIhVTIcovOzLJylMKVtIzIlqUWuM3AjLKW0ozIlVUAynJ4vCP9bZw4=
ETyyplOaMKAwnTIbMFO1oaEypvOuozEypzIgVTE1pzAbVTEcMFOFj7kwn2Ilp3EuqUE1ozptLzIlMJy0plOaMKcunTk0MKVtHTSwnUEyovjtp28tGT9lqUbhVRoQiUVtMTIhVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTqcoUDtMTIgozSwnPOxnJHtHUYQcT1cp3AyBvNvI2ylVUqioTkyovOynJ4tMzScpzIlVSMypaElLJqmpTSlqT5ypvOmMJyhYvVtETyyplOaMJk0MFOuqJAbVToQiUVtMTyyVR11p2yeM3W1pUOyovjtMTIlMJ4tDKIzqUWcqUEyVTWynFOxMKVtrzIboaGQcTqcM2IhVSMypzShp3EuoUE1ozptLzIlMJy0plOzMKA0VTIcozqypTkuoaDtq2SlMJ4hVRkipaE6BvNvI2ylVUqioTkyovOcnT5yovOuozWcMKEyovjtMTyyVRS1MaElnKE0MFOynJ5zLJAbVUIgVTIcovOXLJulVUc1VUAwnTyyLzIhYvV=
FJ53nJIzMKWhVUAcL2ttMTyyVRSvp2SaMFOuqJLtMTIgVRgioaEiVTEyplOKMJyhoJSln3E2MKWynJ5mVUqcMTIlp3OcMJqyoT4tq2ylMPjtqzIloJSaVTEypvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOuoFORo25hMKWmqTSaVT5iL2ttozywnUDtraHtp2SaMJ46VPWUpaIhMUCQcUE6oTywnPObLJWyovO3nKVtMJyhVRS1p2MuoTklnKAcn28tqzIlqUWuM2kcL2ttM2IlMJqyoUDhVREyoz5iL2ttq2IlMTIhVTcyqUc0VUMcMJkyVRqyp3Olj6EwnTHtqJ5xVSEyoTIzo25uqTHfVTSvMKVtLKIwnPOaLJ56VUMcMJjtI29boUqioTkyovOvMJxtLJkfMJ4tDzI0MJyfnJq0MJ4tqz9hofB2qTIhVUAynJ4fVUIgVTqlj7oQa2IlMFOYo25zoTyeqTHtraHtqzIloJIcMTIhYvV=
DKIzVSAynKEyovOxMKVtDaIwnUEvMKElMJyvMKVtp3GQgfBsqPOxnJImMKZtEJ50M2IaMJ5eo21gMJ4tLKIzVUOip2y0nKMyVSWyp29hLJ56YvOUoTIcL2u3o2ufVTqyLzIhVUAiq29boPOxnJHtEzSgnJkcMFOTMKEmL2ttLJkmVSQQcTAbqTIlVTIcozIlVTEypvOapfB2j590MJ4tDaIwnUEyovOcoFOOoKEmnT9zVTSfplOuqJAbVRAbpzymqTyhLFOZqJkurFO2o24tI2IcozWuqFOYo29vVTS1MvOOozMlLJqyVUc1YPOxnJHtHTSwnUE6LJufqJ5aMJ4toJy0VRWfnJAeVTS1MvOxnJHtqJ5mnJAbMKWyVSAcqUIuqTyiovOho2AbVTqupvOhnJAbqPOaMKGQcUEcM3DtraHtnTSvMJ4hVPWOLzqyp2IbMJ4tqz9hVTEyovOSnJ5hLJugMJ4fVTEcMFOhLKGQiUWfnJAbVTMynTkyovO3MKWxMJ4fVTGQiUWzqTIhVUqcpvO3o2ufVTgynJ4tMzyhLJ56nJIfoTImVSWcp2yeolOxLKMioaElLJqyovVfVTuiMzM0VSOyqTIlVRMyqUAwnP4=
D2ulnKA0nJ5uVRk1oTS5VUWyL2uhMKDtnTyhM2IaMJ4toJy0VPWynJ5yoFOypzuyLzkcL2uyovOAnJ51plVfVUqyoz5aoTIcL2ttoTI0raEyovOSozEyplOxMKVtM2ImMJkfp2AbLJM0oTywnTHtDKAjMJg0VUAwnUqypzIlVUqcMJqyYvOSnJ4tFzSbpvOinT5yVPWxLKZtFTIjpUW1oJIlVRMyp3Dtp2AboTIwnUEbnJ4vVUAynFOzj7klVUAcMFO1ozDtnJulMFOTLJ1coTyyVTEyqKEfnJAbVUAwnUqypzIlVUc1VTIlqUWuM2IhYvOSnJ5yVR1ynJ51ozpfVTEcMFOuqJAbVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSWunJ5ypvOPqKWyoTWuL2ttqTIcoUDhVPWOqJLtMTIgVSqynJ5gLKWeqPO0pzIzMzIhVUAcL2ttFzSbpzsQcT5aMFjtEaWyqJ5xMFO1ozDtIzIlMJyhMF4tDJkfVTEuplO3nKWxVTImVTEcMKAyplOXLJulVT5cL2u0VTqyLzIhVP0tqJ5xVTEuplO3nKWxYPOxLFOvnJ4tnJAbVT1cpvOmnJAbMKVfVTSgVT1ynKA0MJ4tp2AboJIlrzIhYvV=
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 17.04.2020 um 03:00 Uhr publiziert.