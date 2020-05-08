Freitag, 08.05.2020 - 17:36
4 min
Ausbreitung des Coronavirus: In der Statistik vergraben
Von Rainer H. Schlender
Leitung Reporter Rhein-Main/Südhessen
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Übersterblichkeit und z-Wert
Als Übersterblichkeit wir die Zahl der Sterbefälle bezeichnet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums über dem für diesen Zeitraum gewöhnlichen Mittelwert der Verstorbenen liegt.
Mit dem errechneten z-Wert lassen sich Zahlen verschiedener Populationen vergleichen: also zum Beispiel die Sterbefallzahlen verschiedener Länder. Auf Basis verschiedener Zahlen (Einzelwerte, Mittelwert und Standardabweichung) lässt er sich ausrechnen. In unserem Fall bedeutet ein höherer z-Wert eine höhere Übersterblichkeit.
Mit dem errechneten z-Wert lassen sich Zahlen verschiedener Populationen vergleichen: also zum Beispiel die Sterbefallzahlen verschiedener Länder. Auf Basis verschiedener Zahlen (Einzelwerte, Mittelwert und Standardabweichung) lässt er sich ausrechnen. In unserem Fall bedeutet ein höherer z-Wert eine höhere Übersterblichkeit.
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