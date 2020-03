Ausflügler im Rheingau scheren sich nicht um Corona

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEINGAU - (bad). Ausflugsverkehr wie an einem ganz normalen Frühlingstag registrierte die Stadt Eltville am Samstag. Bei strahlendem Sonnenschein tummelten sich die Besucher aus dem Rhein-Main-Gebiet am Rheinufer in Eltville, Erbach und Hattenheim, wie Bürgermeister Patrick Kunkel in einer Pressemitteilung berichtete. Als Konsequenz wurden am Sonntag die beiden großen Parkplätze am Schwimmbad in Eltville, der Parkplatz Rheinallee in Erbach – der für Anwohner frei bleibt –, der Parkplatz an den Fässern in Hattenheim und der Parkplatz vor der Bubenhäuser Höhe in Rauenthal gesperrt. Außerdem machte die Stadt in Abstimmung mit der Stiftung Kloster Eberbach am Sonntag auch die beiden Parkplätze vor der Klosteranlage dicht.

„Wir können hier das Kontaktverbot schlichtweg nicht einhalten, wenn wir mit Besucherströmen aus dem Rhein-Main-Gebiet umgehen müssen“, betont Kunkel. Die städtischen Ordnungskräfte kontrollieren das Einhalten der Sperrungen und werden dabei von einem Sicherheitsdienst unterstützt. Am Sonntag blieb alles ruhig, was die Polizei allerdings eher auf das Wetter zurückführte, als auf die plötzliche Einsicht mancher Leute.

Der Geisenheimer Bürgermeister Christian Aßmann, der am Wochenende ähnliche Beobachtungen machte wie sein Eltviller Amtskollege, sperrte bereits am Samstag den Parkplatz am Geisenheimer Rheinufer, was zum gewünschten Erfolg geführt habe. „In diesem Bereich war dadurch weniger los“, wird Aßmann in der Pressemitteilung der Stadt Eltville zitiert. Auch in Geisenheim werden nach der Abstimmung mit Eltville weitere Parkplatzsperrungen ins Auge gefasst, zum Beispiel die Stellplätze vor Schloss Johannisberg. Mit den Verantwortlichen werde er sich absprechen, kündigte Aßmann an.

In Rüdesheim war die Lage entspannt

Noch relativ entspannt war die Lage nach Angaben der Polizei am Samstag in der Stadt Rüdesheim, die im Vorfeld massive Kontrollen der Ausgangsbeschränkung angekündigt hatte. Am Wochenende zuvor hatten die Städter aus dem Rhein-Main-Gebiet die Weinberge zugeparkt und das Rheinufer bevölkert.

Für Empörung sorgte am Samstag in den sozialen Kanälen ein Winzer, der offenbar einen Weinstand mit Flaschenverkauf am Rheinufer eröffnete.