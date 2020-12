Ausgangssperre in Corona-Hotspots in Hessen

"Maske auf!" steht auf dem Kopfsteinpflaster. In einigen deutschen Innenstädten gilt derzeit eine Maskenpflicht auch im Freien. (Symbolfoto: dpa)

HESSEN - In Hessen gilt in Corona-Hotspots vom kommenden Freitag an bis 10. Januar eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Ausnahmen sind nur aus wichtigen Gründen möglich. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist in den betroffenen Regionen ganztags untersagt. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in einer Regierungserklärung vor dem Landtag an.

Die Regelung gilt in kreisfreien Städten und Landkreisen mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 Neuinfektionen binnen einer Woche. Aktuell (Stand: Dienstag, 14 Uhr) ist diese Schwelle in der Stadt Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis überschritten. Die Kreise Groß-Gerau und Offenbach liegen knapp darunter.