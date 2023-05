Ausgemustertes U-Boot in Speyer angekommen

Speyer (dpa) - . Nach einem wochenlangen Transport auf Wasserwegen hat das ausgemusterte U-Boot U17 sein Ziel erreicht. Das fast 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Gefährt traf am Mittwoch problemlos am Naturhafen in Speyer ein, wie eine Sprecherin des Technik Museums Speyer mitteilte. Das U-Boot hatte am frühen Morgen für seine letzte Wasser-Etappe in Mannheim abgelegt.