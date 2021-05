1 min

Außerplanmäßige Flugzeuglandung - Polizeieinsatz am BER beendet

Am Sonntagabend landet am Berliner Flughafen ein Flugzeug, das auf dem Weg von Dublin nach Krakau war. Am Montag wurde der Polizeieinsatz beendet - die Hintergründe bleiben unklar.

Von dpa