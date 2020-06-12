Freitag, 12.06.2020 - 01:00 3 min Ausstellung „Kunst in Zeiten von Corona“ im Kunsthaus Das Konzept der Ausstellung geht voll auf. An den vergangenen Wochenenden kamen 70 Kunstinteressierte und machten – einzeln, als Paar oder als Familie – von den Führungen Gebrauch. Von Ulrike Schäfer Anita Reinhard (l.) und Anja Ziegler, beide mit eigenen Werken an der Ausstellung im Kunsthaus beteiligt, führen die Besucher nach Anmeldung durch die Räume. (Foto: BilderKartell/Ben Pakalski) Jetzt teilen: Jetzt teilen: I09FGIZtYFORLKZtF29hrzIjqPOVo3WmqPOFMKE0nJqmVToQiUVtMTyyVRS1p3A0MJkfqJ5aVBXNaxg1oaA0VTyhVScynKEyovO2o24tD29lo25u4bPpVUAwnTIcoaDtLKIzraIaMJuyov4tEKE3LFN3ZPOZMKI0MFObLJWyovOuovOxMJ4toTI0raEyovOKo2AbMJ5yozEyovOUMJWlLKIwnPO2o24tMTIgVRShM2Ivo3DtM2IgLJAbqPjtnJ0tF3Ihp3EbLKImVSOlnJ56YHAupzjgDJ5fLJqyVQZjVR1coaI0MJ4toTShMlOYqJ5mqPOhLJAbVRShoJIfMUIhMlO6qFOvMKAcL2u0nJqyov4tDJWmqTShMPObLJk0MJ4tnKA0VTEuLzIcVTgynJ4tHUWiLzkyoFjtMTIhovOxnJHtDzImqJAbMKVtp2yhMPOkqJSmnFO1oaEypvOmnJAbYPOuoTkynJ4fVTSfplODLJSlVT9xMKVtLJkmVRMuoJyfnJHfVUqyoz4tLKIwnPOgnKDtGKIhMUAwnUI0rv4tI2SmVTEcMFOGLJAbMFOvMKAiozEypaZtLKE0pzSeqTy2VT1uL2u0BvOSplOanJW0VTcyq2IcoUZtMJyhMFOTj7kbpaIhMlOxqKWwnPOynJ5yovOxMKVtLKImp3EyoTkyozEyovOYj7khp3EfMKVh ETIlrzIcqPO6MJyaMJ4tMUWynFOYj7khp3EfMKWcoz5yovOcnUWyVSqypzgyYvOOozcuVR1upzyuVSOuqKAwnPOcp3DtMKWmqPO2o3Vtq2IhnJqyovOXLJulMJ4traIlVR1uoTIlMJxtM2Ieo21gMJ4fVTyhVTIcozIlVUAwnUqypzIhVRkyLzIhp2glnKAyYPOuqKAaMJmQgaA0VTE1pzAbVTEyovOJMKWfqKA0VTIcozImVTqyoTyyLaEyovOAMJ5mL2uyovjtnTS0VUAcMFOuqKZtMTyyp2IgVRuiLzW5VRglLJM0VTqyp2Abj7MjMaDhVRybpzHtMKujpzImp2y2MJ4tM3Wij59zo3WgLKEcM2IhVRSlLzIcqTIhVTyhVUA0LKWeMJ4tEzSlLzIhVTkup3AyovOunT5yovjtMTSmplOcnUVtGTIcMPOho2AbVTMlnKAwnPOcp3D6VTIcovO1oaEypzWlo2AbMJ5ypvOKMJpfVTIcovOaMKAjLJk0MJ5yplOUMKAcL2u0YPOxnJHtLzIxpz9bqTHtI2IfqP4tETIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFObLKDtp2yyVTIcozHtFJ5mqTSfoTS0nJ9hVTqyq2yxoJI0YvQvtW5WnUWyVRWcoTEypvOeo21gMJ4tLKImVTybpzIgVRyhozIlMJ7vtWjfVTIloZBxqKEypaDtDJ5cqTRtHzIcozuupzDfVTEcMFOuovOxnJImMJ0tGJy0qTSaVTE1pzAbVTEcMFOOqKAmqTIfoUIhMlOzj7kbpaDh H2yyVUAyoTWmqPO6MJyaqPOcoFOhj6EwnUA0MJ4tHzS1oFOcnUWyVSqypzgyYvQvtW5AMJyhMFOapz/Qa2IhVSEbMJ1yovOmnJ5xVRk1MaDtqJ5xVRkcL2u04bPpYPOzj7kbpaDtMTyyVRiQiT5mqTkypzyhVTS1plO1ozDtMfBxnUW0VTMipaD6VBXNaxqypzSxMFOcovOxnJImMJ4tJzIcqTIhVT3QgzAbqTHtnJAbVUOip2y0nKMyVRygpUIfp2Htp2I0rzIhYhXNaPOGolO6MJyaqPOmnJHtMJyhMFOTpzS1YPOxMKVtMTyyVRqyMzSbpzIhVTEcMKAypvOKMJk0VT5cL2u0plOuozuuLzIhVTiQgz5hMJ4fVUqynJjtp2yyVTE1pzAbVTIcozHtnTIfoTHtDKIlLFOaMKAwnZB8qUc0VTymqP4tEJyhMUW1L2gmqz9foPOmnJ5xVTybpzHtoJy0VTIcozIlVUAjMKccMJkfMJ4tI2ymL2u0MJAbozyeVTqyp3EuoUEyqTIhVRWcoTEypvQvtW5WoaEiVUEbMFOfnJqbqBXNaPO1ozDt4bPrH3E1MzIh4bPpYPO6qFOxMJ0tp2yyVRuypz1uoz4tFTImp2ImVTWypfB8nT10MKZtE2IxnJAbqPOcoaAjnKWcMKW0VTuuqP4tE2ShrvOuozEypaZfVTSvMKVtozywnUDtoJyhMTIlVUqcpzg1ozqmqz9foPjtnKA0VTybpvOGo25hMJ51oaEypzquozphVSEcqTIfBvQvtW5AnKDtLJkfMKVtF3WuMaGvtWjh ÖFFNUNGSZEITEN „Kunst in Zeiten von Corona“ ist noch am kommenden Wochenende, Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juni, 10 bis 18 Uhr, zu sehen. Der Eintritt ist frei. Eine Besichtigung ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. DJ5dLFOnnJIaoTIlVT1uoUDtp2Abo24tp2IcqPOcnUWypvOYnJ5xnTIcqP4tITuyoJS0nKAwnPOcp3Dtp2yyVUAynKDtqzyyoTIhVRcunUWyovOxMKVtEaWuqJIhLzI3MJq1ozptqzIlpTMfnJAbqTI0YvQvtW5WL2ttopB2L2u0MFOuqJLtMTSmVSIhpzIwnUDtLKIzoJIln3AuoFOgLJAbMJ4fVTEuplOxMJ4tEaWuqJIhVUqyoUE3MJy0VTShM2I0LJ4tq2ylMPmvtWjtLzI0o250VUAcMF4tGzSbMKc1VTSfoTHtnJulMFODo3W0pfBxqUZtp3ElLJufMJ4tH2Abj7MhnTIcqPO1ozDtI8B8pzEyVTS1pmft4bPGVTS1L2ttMTyyVZBxoUEypzIhVRMlLKIyovO3nKWeMJ4tMJ50p3Ouoz50VUIhMPObMJy0MKVfVUqyoz4tp2yyVTyhVScynKEyovO2o24tD29lo25uVTS1L2ttDJWmqTShMPObLJk0MJ4topB8p3Ayov4tGaIlVTIcovOynJ56nJqyplOPnJkxVTElj7kwn3DtMTyyVRqyq2SfqPOaMJqyovOTpzS1MJ4tMTylMJg0VTS1pmbtLzk1qUWiqTHtEzSlLzIhYPOynJ4tH2AbpzIcBvQvtW5BolUvtWj= I8BxnUWyozDtMTSmVRgioacypUDtFT9lp3DtHzI0qTyapljtMTSmVTS1MvOfLJ5aMFOGnJAbqPOuozqyoTIaqPOcp3DfVUMipaAcMJu0YPOxLKAmVTEcMFOOqKAmqTIfoUIhMlOcovOxMJ4tMKWmqTIhVSYQcUIgMJ4tozSwnPO6q2IcVSqiL2uyozIhMTIhVUqyL2umMJk0YPO1oFO3MJy0MKWyovOYj7khp3EfMKWhVUIhMPOYj7khp3EfMKWcoz5yovjtM2IlozHtLKIwnPOdqJ5aMJ4tGTI1qTIhYPOynJ5yVSOfLKE0Mz9loFO6qFOvnJI0MJ4t4bPGVSMypz1cMKEypvOOoT9cplOZnJI0nPO1ozDtMTyyVSA0LJE0VUIhqTIlp3GQiUE6MJ4tMTSmVSOlo2cyn3Dt4bPGVTWfMJyvqPOxMKVtqzyypaEyVSWuqJ0tMTIhVRiQiT5mqTkypz4tMTImVTS0MJkcMKWvoTS1VUMipzWynTSfqTIhYvOWoaZtDKIaMFOzLJkfMJ4tMTyyp2ImVR1uoPOynJ5yVRSlLzIcqPO2o24tH2SgMKDtj5khLJjtnJ4toTI1L2u0MJ5xMJ0tHz90YPOxLKZtLzImL2ulnJM0MKEyVRMunUWlLJDtqz9hVRuynJgyVSAuqUEypvjtMTyyVTgfMJyhMFOAMKWeMJjgEzyaqKVt4bPrI2ylVUAwnTSzMzIhVTEuplUvtWjtqz9hVRcioTShMTRtFTSbovQvtWZtqJ5xVTS1plOun3E1MJkfMJ0tDJ5fLKAmVTIcovOSnJ5eLKIzp3quM2IhVT1cqPOYoT9jLKOcMKWlo2kfMJ4fVTS1MvOxMJ5yovOynJ4tFTScVUAcqUc0YvOKMKVtMTyyp2IlVRuunFOcp3DfVTEupzLtoJShVUAcL2ttp2IfLaA0VZB8LzIloTIaMJ4hVSAwnTywn2HtITSmL2uyovO2o24tIJkcVSAjnKWiVT1cqPOSoaE3j7klMzIhVTEypvOuqTIfnJIlLzkuqF1Yj7khp3EfMKVtMKWaj6EhrzIhVTEcMFOOqKAmqTIfoUIhMl4=