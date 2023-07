Austragungsort für ESC 2024 steht fest

Malmö (dpa) - . Genau 50 Jahre nach dem historischen Grand-Prix-Erfolg der schwedischen Kultgruppe Abba findet der Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in der südschwedischen Großstadt Malmö statt. Das Finale des Musikwettbewerbs wird am 11. Mai in der Malmö Arena ausgetragen, die beiden Halbfinals zwei beziehungsweise vier Tage davor. Das gab der schwedische Rundfunksender SVT am Freitag bekannt.