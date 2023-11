Auto rast in Biergarten in Australien - Inzwischen fünf Tote

Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, als am Sonntagabend ein 66-Jähriger Fahrer mit seinem SUV von der Fahrbahn abkam und über die Rasenfläche des Biergartens in der Kleinstadt Daylesford raste. Dort saßen gerade Menschen zum Essen und Trinken in der Sonne. Das südaustralische Daylesford ist ein bei Touristen beliebter Kurort rund 110 Kilometer nordwestlich von Melbourne.