Autobahn-Gegner besetzen Baustelle am A49-Ausbauende

Mit einer Fahrraddemo soll gegen den geplanten Ausbau der A49 und für den Rückbau sowie die Umwidmung der bereits gebauten Strecke und den Erhalt des Dannenröder Forstes demonstriert werden.

KASSEL/HOMBER-OHM - Gegner des Autobahnausbaus in Nord- und Mittelhessen haben am Samstag eine Baustelle besetzt. Am Ausbauende der A49 bei Neuental habe man ein Zeltlager aufgestellt, teilten die Demonstranten am Samstag mit. Die Polizei bestätigte, dass sich auf der Baustelle Protestler aufhielten, ohne zunächst Zahlen zu nennen.

Nach eigenen Angaben haben die Demonstranten auch so genannte Tripods errichtet - das sind einfache dreibeinige Türme, an deren Spitze sich Personen mit Gurten einhängen können.

Man fordere weitaus mehr als nur den Schutz der Wälder und den Erhalt von schützenswerten Lebensräumen vor Ort, erklärten die Besetzer. Sie verlangten eine umfassende Verkehrswende mit einer Abkehr vom motorisierten Individualverkehr und einer Umorganisierung von Verkehrs- und Transportwegen.

Zuvor waren vom Kasseler Hauptbahnhof aus am Morgen Demonstranten mit ihren Fahrrädern aufgebrochen, um gegen den Weiterbau der Autobahn 49 zu demonstrieren. Unter dem Motto "Fahrrad fahr'n statt Autobahn" wollen sie wie bereits in der vergangenen Woche einen bereits fertig gestellten Abschnitt der Autobahn zwischen den nordhessischen Orten Gudensberg und Borken nutzen und damit für den übrigen Verkehr blockieren.

In Abstimmung mit der Polizei sollen Autobahnabschnitte in unmittelbarer Nähe der Stadt Kassel gemieden werden. Laut Augenzeugen nahmen an die 100 Menschen an der Aktion teil, die am Nachmittag mit einer Kundgebung am Dannenröder Forst enden soll. Die Polizei begleitet die Radler mit Motorrädern.

In dem Waldstück sollen ebenso wie derzeit bereits im Herrenwald bei Stadtallendorf Bäume für den Weiterbau der Autobahn gefällt werden. Aus Protest dagegen hatten Aktivisten Teile der beiden Wälder besetzt. Mit einem Großaufgebot sichert die Polizei seit Donnerstag die Rodungen im Herrenwald. Dabei wurden auch mehrere Baumhäuser und Plattformen geräumt, auf denen sich die Aktivisten verschanzt hatten, um sich gegen die Rodungen zu stemmen. Nach dem Lückenschluss soll die A49 Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden.