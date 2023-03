Autofahrer verletzt am Flughafen Köln/Bonn mehrere Menschen

Mehr zum Thema in Kürze. (© ---/dpa-Infografik/dpa)

Großer Polizeieinsatz am Flughafen Köln/Bonn: Ein Mann fährt dort am Freitagvormittag in einem Parkhaus auf mehrere Autos und Fußgänger zu. Diese können ihm glücklicherweise...