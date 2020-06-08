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Montag, 08.06.2020 - 08:25
3 min

Autokino in Mörfelden-Walldorf kommt gut an

138 Besucher kommen in 65 Personenwagen zum ersten Autokino auf dem Walldorfer Festplatz, das Jugendpflege, Kinder- und Jugendforum und Kino Lichtblick organisiert haben.

Von Marc Schüler
"Das perfekte Geheimnis" mit Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz war am Samstagabend im gut besuchten Autokino auf dem Walldorfer Festplatz zu sehen. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

"Das perfekte Geheimnis" mit Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz war am Samstagabend im gut besuchten Autokino auf dem Walldorfer Festplatz zu sehen. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

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TERMINE

Am Samstag, 20. Juni, zeigt das Autokino "Die Eiskönigin 2" und am 15. August "Aladin".

Informationen zum Kartenverkaufs finden sich auf der Website der Jugendförderung www.jufoe-mw.de. (arc)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 08.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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