Autokino in Mörfelden-Walldorf kommt gut an

138 Besucher kommen in 65 Personenwagen zum ersten Autokino auf dem Walldorfer Festplatz, das Jugendpflege, Kinder- und Jugendforum und Kino Lichtblick organisiert haben.
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TERMINE
Am Samstag, 20. Juni, zeigt das Autokino "Die Eiskönigin 2" und am 15. August "Aladin".
Informationen zum Kartenverkaufs finden sich auf der Website der Jugendförderung www.jufoe-mw.de. (arc)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 08.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.