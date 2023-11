Autor Seiler mit Georg-Büchner-Preis geehrt

Der 1963 in Gera geborende Seiler ging in seiner Dankesrede auf die auch für sein Werk prägende Zeit seiner Kindheit in Thüringen und dem dortigen Uranabbau ein, nahm aber auch die derzeitige politische Lage in den Blick. Für unsere Spezies wären „Fürsorge und Schonung“ richtige Mittel, Voraussetzung hierfür sei aber Frieden. „Krieg hingegen, wie wir ihn heute erleben, heißt Fortsetzung und Beschleunigung jener umfassbar brutalen Destruktion von Biografien, Familien und Landschaft, die schon das letzte Jahrhundert prägte.