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Donnerstag, 25.06.2020 - 12:14
3 min

Awo-Skandal – Hohe Rückzahlung an Stadt Frankfurt?

Seit Monaten sorgt der Awo-Skandal für Schlagzeilen. Heute will die neue Führung in Frankfurt die ersten Ergebnisse der Aufarbeitung vorstellen. Doch schon droht neuer Ärger.

Von Christian Matz und Christine Schultze
Scheinwerfer beleuchten das Erich-Nitzling-Haus der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt. Foto: dpa

Scheinwerfer beleuchten das Erich-Nitzling-Haus der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt. (Foto: dpa)

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